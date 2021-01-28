2 февраля 2021

Сегодня, когда во многих странах отмечается Всемирный день водно-болотных угодий, наверное, правильнее было бы говорить об охране окружающей среды и о том, сколь важное значение имеет для всех нас бережное отношение к водным ресурсам. Но очень надеюсь, что вы, друзья мои, простите, если я в этот день расскажу вам историю, имеющую к водно-болотным угодим лишь косвенное отношение, зато напрямую связанную с бережным отношением к человеческим душам.

Итак, однажды в небольшом английском городке, проезжая мимо старого лесного болота, местный фермер заметил увязшего в трясине мальчика лет десяти.

Видно было, что, предпринимая безуспешные попытки выбраться из болота, он совершенно выбился из сил. Он даже не пытался уже звать кого-то на помощь, а только беспомощно оглядывался по сторонам в надежде быть случайно кем-нибудь обнаруженным. Протянув бедняге длинную ветку, мужчина вытащил его, всего промокшего и продрогшего, из трясины, посадил в повозку и предложил подвезти к себе, чтобы дать ему возможность переодеться и подкрепиться горячим чаем с молоком. Но мальчик наотрез отказался. Поблагодарив своего спасителя, он со словами «Меня дома ждёт отец» быстро помчался в сторону городской окраины.

На следующий день к фермерскому двору подъехала красивая карета, запряжённая тройкой ухоженных лошадей. Вышедший из неё господин уверенно направился к хозяину фермы, вместе с сынишкой возившемуся возле какого-то механизма.

— Позвольте уточнить, — обратился гость к фермеру. — Это вы вчера помогли моему сыну выбраться из болота?

— Да, — ответил тот. — Это был я.

— Могу ли я отблагодарить вас за ваш благородный поступок? — господин достал увесистый бумажник и вопросительно посмотрел на собеседника.

— Да что вы! Побойтесь Бога… Ведь речь идёт о ребёнке. Разве я мог поступить иначе?

Поняв, что настаивать нет никакого смысла, приезжий поинтересовался:

— Это ведь ваш сын? Если вы не станете возражать, я бы мог взять его с собой в Лондон и дать ему хорошее образование. И тогда он наверняка стал бы для вас надёжной опорой. А мне не пришлось бы чувствовать себя должником…

Через несколько дней сын фермера уже направлялся в Лондон, где его ожидала сначала учёба в престижном пансионате, а затем поступление на медицинский факультет известного университета. Врачом он оказался весьма одарённым и вскоре после окончания университета и нескольких лет успешной научной деятельности о нём заговорили как о человеке, открывшем миру пенициллин. О родителях своих молодой и успешный профессор никогда не забывал, поддерживая их материально и периодически приезжая домой, чтобы провести там отпуск. Не забывал он и благодарить господина, давшему ему путёвку в большую науку.

Как-то раз профессора срочно пригласили в университетскую клинику, куда в тяжелейшем состоянии доставили молодого человека, которому, по мнению докторов, помочь в такой ситуации мог только пенициллин. Подтвердив правильность врачебного протокола, профессор в больном, которого удалось-таки спасти, узнал сына своего благодетеля…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.