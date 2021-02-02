7 февраля 2021

Имя сегодняшнего именинника, пожалуй, хорошо известно каждому интеллигентному человеку, не обязательно даже имеющему высшее образование. Чарльз Диккенс, родившийся 7 февраля 1812 года в английском Портсмуте, ещё при жизни был признан одним из крупнейших прозаиков XIX века и самым популярным англоязычным писателем. Его перу принадлежат такие всемирно известные произведения, как «Оливер Твист», «Николас Никльби», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Дэвид Копперфильд», «Холодный дом», «Лавка древностей» и многие другие. Несмотря на то, что творчество Диккенса принято считать ярчайшим образцом реализма, многие из нас, читая его романы и повести, наверняка находили в них немало сентиментального и даже сказочного.

Жизнь будущего великого писателя с самого детства отнюдь не была выстелена розовыми лепестками. Напротив, после того, как его отец угодил в долговую яму, 12-летнему Чарльзу пришлось работать на фабрике по производству ваксы для обуви, где он получал жалкие 6 шиллингов в неделю. А по воскресеньям вместе со старшей сестрой Чарльз отправлялся в долговую тюрьму, где отбывал наказание его отец. Правда, благодаря завещанию умершей бабушки семья Диккенсов вскоре вернулась к нормальной жизни, в которой нашлось место и для учёбы детей, и для вполне приличной для них работы. Например, Чарльз, закончив престижную школу, сначала пошёл работать в адвокатскую контору, а затем устроился репортёром в популярную газету «Morning Chronicle». Человеком молодой журналист был довольно-таки странным. Он рано начал носить усы и густую шевелюру. От шляпы ему пришлось отказаться, потому что, постоянно теребя её полы, он быстро приводил головной убор в неприглядный вид. Был он небольшого роста и одевался настолько экстравагантно, что это постоянно обращало на себя внимание людей, близко его не знавших. Зато писал он блестяще. И это признавали все. Точно так же, как и его умение читать собственные произведения со сцены. Его выступления собирали большие залы, и он неплохо на этом зарабатывал.

Чарльз рано женился на старшей дочери своего приятеля журналиста. Кэтрин Томпсон была верной женой и хорошей матерью, родившей и воспитавшей 10 детей. Однако со временем она начала раздражать своего вкусившего славы и популярности супруга. И он с ней развёлся, увлёкшись 18-летней актрисой Эллен Тернан, роман с которой продлился до конца его жизни. Диккенс вообще был весьма необычным и очень суеверным человеком. Он ко всему прикасался три раза — на удачу. Самым счастливым днём считал пятницу. Всегда спал головой на север. Да и произведения писал, сидя лицом в ту же сторону. Причём, каждые 50 строк написанного текста он обязательно запивал глотком горячей воды. Нередко друзья и домочадцы замечали, как писатель самопроизвольно впадал в транс. Он был подвержен видениям, от которых подолгу не мог избавиться. А своему другу Джорджу Льюису Чарльз сам рассказывал, что каждое слово, прежде, чем перейти на бумагу, сначала отчётливо им слышится, а персонажи его произведений находятся рядом и даже разговаривают с ним. Одним из любимейших развлечений писателя, если не считать ежедневных прогулок по безлюдным улицам, были его походы в… морг. Иногда он мог проводить там целые дни, разглядывая неопознанные останки…

Диккенс терпеть не мог памятники, и в своём завещании строжайше запретил возводить на его могиле какие-либо статуи. Однако, несмотря на это, в 2012 году к 200-летию писателя жители Портсмута всё-таки решили нарушить запрет и на центральной площади города установили памятник, посвящённый своему великому земляку. «Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна. Моя вера в народ, которым правят, в общем беспредельна», — написал однажды Чарльз Диккенс. И благодарный народ его по-прежнему помнит и любит.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.