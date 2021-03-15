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«Фарфоровые» истории
17 марта 2021
НЕБЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Страна: Испания Мануфактура: Lladro Время выпуска: 1999 Скульптор: Juan Ignacio Aliena Размер: 34×46 cm Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Известно ли вам, друзья мои, какую песню принято считать самой популярной в мире? Нет, вовсе не собираюсь проверять ваши знания в музыкальной культуре. Я просто для себя решил уточнить, все ли из вас будут удивлены так же, как я, узнав о том, славная неаполитанская песенка «O sole mio» является в подобных опросах бесспорным лидером. Да-да, та самая песенка, которую мне не раз приходилось слышать на улицах не только прекрасного Неаполя (в котором, как известно, находится знаменитая итальянская фарфоровая мануфактура Capodimonte), но и во многих других городах и странах, включая, естественно, родную Украину.

Кстати, многие могут долго перечислять самых известных её исполнителей — Лучано Паваротти, Энрико Карузо, Пласидо Доминго, Элвис Пресли, Хосе Каррерас, Анатолий Соловьяненко, Муслим Магомаев. Опять же — Заяц из популярного мультфильма «Ну, погоди!»… Но при этом мало кто вспомнит место, где эта песня родилась. А, услышав об этом впервые, могут даже поначалу не поверить. Ведь речь идёт о нашей с вами Одессе.

Именно в Одессе молодой итальянский музыкант и композитор Эдуардо ди Капуа, находясь на гастролях вместе с оркестром, которым дирижировал его отец, вспомнил о стихотворении, переданном ему перед поездкой его другом Джованни Капурро:

Как прекрасно утро, когда всходит солнце!
Как безмятежен воздух после бури!
Прозрачный воздух приносит праздник.
Как прекрасно утро, когда солнце всходит!
Но есть другое солнце.
Ещё красивее.
Моё солнце —
На твоём лице!

Ну, скажите, где ещё, если не в Одессе, суждено было появиться на свет такой замечательной песне?! Впервые она была исполнена в этот день — 17 марта 1898 года. И сразу же разлетелась по всему свету, подхваченная голосами известных и неизвестных исполнителей.

Причём, благодаря «O sole mio» некоторые из неизвестных её исполнителей вскоре становились знаменитыми. Так случилось с 13-летним Робертино Лоретти, маленьким талантливым певцом, подрабатывавшим в уютных уличных кафешках до тех пор, пока однажды его звонкое исполнение этой неаполитанской песни не услышал датский музыкальный продюсер. Вскоре мальчик стал звездой мировой величины.

А специально написанный для Элвиса Пресли на английском языке новый текст песни «It's Now or Never» позволил этой песне в его исполнении в 1960 году покорить хит-парады большинства европейских стран, а затем собрать огромные гонорары от продажи 10 миллионов записей мелодии, ставшей невероятно популярной. Да и в наши дни, едва заслышав первые звуки «O sole mio», каждый из нас словно окунается с головой в детство, щедро залитое ярким солнечным светом. И нежными чувствами первой юношеской любви…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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