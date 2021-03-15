18 марта 2021

Сегодня жители австралийского Сиднея (да, пожалуй, и всего Зелёного материка) будут отмечать необычный праздник — день рождения моста. Не простого моста, а совершенно уникального сооружения, которым австралийцы гордятся давно и по праву. К сожалению, мне самому воочию видеть его не довелось. Но когда во время путешествия по Австралии мы с нашим тогда маленьким Димочкой плавали в Мельбурне на старинном «колониальном» пароходе (с такой ещё, знаете, большой трубой, из которой валил густой дым, и огромным колесом, словно перемалывавшем воду), нам все уши прожужжали рассказами про Харбор-Бридж. Уникальный, неповторимый, один из самых больших стальных арочных мостов в мире.

Открыт он был 18 марта 1932 года. И образцом для его создания, говорят, послужил знаменитый нью-йоркский мост Хелл-Гейт. Арочный пролёт моста имеет длину 503 метра. И по этому показателю он лишь ненамного уступает 518-метровому пролёту самого длинного стального арочного моста Нью-Ривер-Гордж, проложенного через ущелье, по которому течёт река Нью-Ривер в штате Западная Вирджиния, США. Но поскольку в последние годы при строительстве мостов с длинными пролётами все чаще выбирают схему подвесного или вантового моста (они ведь гораздо легче и дешевле жёстких арочных мостов), то Харбор-Бридж, судя по всему, надолго останется в списке самых больших арочных мостов в мире.

Австралийцы называют это необычное чудо мостостроения «Вешалкой». Внешне мост действительно напоминает сей привычный для каждого из нас предмет домашнего обихода. Вот только вес сиднейской «Вешалки» потрясает воображение — 39 тысяч тонн! Да и высота, я вам скажу, просто невероятна — 134 метра над уровнем моря (высшая точка) и 49 метров клиренса (просвета) над уровнем поверхности воды, что позволяет проходить под мостом любым океанским судам. Стальные элементы моста соединены 6 миллионами заклёпок, а для поддержания сооружения по берегам воздвигнуты могучие башни почти 100-метровой высоты, облицованные серым гранитом.

На каждый день рождения Харбор-Бриджа устраиваются масштабнейшие празднества, обычно завершающиеся грандиозным салютом. Впервые такой пиротехнический парад был проведён тут в 1986 году во время празднования 75-летия Военно-морского флота Австралии. И с тех пор подобные пиротехнические шоу проводятся ежегодно. Ровно 10 лет назад даже был зафиксирован своеобразный рекорд. Ведь тогда зрителями шоу стали полтора миллиона человек, а телеаудитория праздника составила 1,1 миллиарда зрителей!.. Вряд ли в нынешнее пандемическое время рекорд этот будет побит. Но жизнь ведь продолжается. И значит, в судьбе легендарного моста будет ещё немало событий, способных радовать и вызывать интерес не только у обитателей Австралии.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.