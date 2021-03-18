21 марта 2021

Представителям нынешнего молодого поколения, пожалуй, нужно долго объяснять, кто такой Леонид Утёсов, день рождения которого отмечается сегодня. В пору же моего детства и юности зазорным было признаться в том, что кинокомедию «Весёлые ребята» с артистом Утёсовым в одной из главных ролей ты посмотрел меньше десяти раз. Фильмов в то время вообще на экраны выходило немного. Ну, а таких смешных (до коликов в животе!) и вовсе было, как говорится, раз-два и обчёлся.

Кстати, настоящее имя мальчика, родившегося в Одессе 21 марта 1895 года, звучало так — Лазарь Иосифович Вайсбейн. Папа его работал экспедитором в порту, а мама с утра до вечера возилась с кучей замызганных детей и вела домашнее хозяйство. О театре маленький Ледя (так мальчика звали все) и мечтать тогда не мог, потому что он ни разу в театре даже не бывал. А вот музыку любил безумно. Уже в три года мог часами слушать игру известного одесского музыканта Гершберга, жившего в соседнем дворе. Так что никто не удивлялся тому, как рано Ледя научился играть и на скрипке, и на гитаре, и на некоторых других инструментах. Но, поскольку у отца были другие планы на смышленого сына, пришлось Леде поступать в коммерческое училище Файга, в котором, правда, учиться ему довелось не так уж долго. За хроническое неуспевание и ужасную дисциплину мальчика с треском из училища отчислили. Так что своё образование будущий знаменитый советский артист с тех пор называл «неполным низшим».

Заняв первое место на конкурсе молодых куплетистов в Гомеле, парень устроился в передвижной театр, приписанный к городу Александровску, находившемуся неподалеку от Запорожья. С этим театром юное дарование объездило едва ли не всю Украину, пробуя себя в самых разных жанрах — пантомима, танцы, вокал… Однажды артист Скавронский, с которым Ледя подрабатывал в бродячем цирке Ивана Бороданова, предложил парню подобрать себе подобающий его блестящему будущему сценический псевдоним. Ледя долго думать не стал и, остановив свой взор на небольшом утёсе в районе одесского Лонжерона, торжественно произнёс: «Утёсов!..»

Фильм «Весёлые ребята», вышедший на экраны в 1934 году, сделал Леонида Утёсова знаменитым. Были потом и другие фильмы, и другие театральные постановки, но такого успеха, как в «Весёлых ребятах», пережить ему уже не пришлось. Правда, страшно популярными стали песни в исполнении Утёсова — «В землянке», «Песня старого извозчика», «Прекрасная маркиза». Их пела — без преувеличения — вся страна. А блатные песенки («Бублички», «Лимончики», «Барон фон дер Пшик» и другие), исполняемые Утёсовым в концертах, несмотря на официальный запрет, продолжали звучать и на улицах, и в домах культуры, и даже на «закрытых» мероприятиях, устраиваемых для членов советского Политбюро. Особенно партийным руководителям почему-то нравилась песня «С одесского кичмана».

В личной жизни знаменитого артиста всё складывалось благополучно. Несмотря на прижившуюся за ним славу ловеласа и сердцееда, Утёсов всю свою жизнь прожил с одной прекрасной женщиной — актрисой Еленой Ланской. Правда, однажды, влюбившись в случайную красотку, Утёсов на какое-то время решил пожить у неё. Но после того, как Ланская прислала по его новому адресу телегу с дровами и запиской, в которой говорилось, что артисту необходимо находиться в тепле, Ледя вернулся к жене и больше попыток побега не предпринимал ни разу…

Ну, вот, собственно говоря, и всё, о чём мне хотелось вам сегодня поведать. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.