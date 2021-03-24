25 марта 2021

Давно уже не ездил в метро. Но ситуацию, описанную в одном из постов, недавно опубликованных в «Фейсбуке», представил себе так отчетливо, как будто всё происходило на моих глазах. Впрочем, подобная ситуация могла ведь не только в метро случиться.

Зайдя в полупустой вагон, немолодая женщина уверенно направилась к местам, обозначенным табличкой «Места для инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детьми». На одном из них сидел парень лет 25 и что-то рассматривал в телефоне. Женщина, конечно, могла бы сесть рядом или напротив. Или вообще в другом месте, ведь вагон же, повторюсь, был почти пустой. Но есть у нас такие люди с повышенным, как им кажется, чувством гражданской ответственности буквально «за всё», которые мимо не пройдут, видя, что «что-то тут не так».

— И не стыдно? — громко, чтобы слышали остальные пассажиры, завелась она, обращаясь к молодому человеку. — На табличке ведь чёрным по белому написано: «Места для инвалидов»! А он, видите ли, расселся тут, как барин, ни на кого вокруг не обращая внимания. Я вот всю жизнь проработала на заводе, зарабатывая себе потом и кровью мизерную пенсию. А теперь не могу в метро даже сесть на своё законное место. Потому что ему, понимаете ли, захотелось тут посидеть…

Парень встал и, ничего не говоря в ответ, сделал несколько шагов в сторону. Дальше он ехал стоя, как-то странно держась одной рукой за поручень и уже не заглядывая в телефон, аккуратно положенный в карман куртки полувоенного покроя. По тому, как он передвигается по вагону, и по тому, как он неловко держится за поручень одной рукой, вторую руку при этом даже не вынимая из кармана куртки, наблюдавшим за этой неприятной сценой было понятно, что с ним что-то не так. Но что именно, не догадывался никто. Всё прояснилось, когда на одной из остановок, направляясь к выходу из вагона, он достал из куртки удостоверение инвалида войны и, словно оправдываясь, сказал:

— А я ведь тоже имею законное право… Правда, кого это сейчас интересует?

Он шёл по перрону, медленно переставляя ноги, боясь ненароком споткнуться и упасть. Тем более, здесь, на глазах у этих хорошо одетых людей, многие из которых не знают (да, по большому счёту, и знать не хотят), где там эта война идёт, по какому поводу и кому вообще она нужна. Каждый из них, живя собственными проблемами, не успевает даже задуматься о том, что семь лет кровавой бойни, развязанной страной-агрессором на востоке Украины, обернулись не только десятками тысяч загубленных жизней одних людей и миллионами разбитых судеб людей других. И если поначалу еще казалось, что общая беда способна всех сплотить, то со временем раздираемый вечными политическими распрями и экономическими проблемами народ, не раз уже обманутый в своих надеждах и, похоже, продолжающий в тех же надеждах обманываться снова и снова, всё больше и больше начинает жить по принципу «моя хата с краю».

А в этот принцип так хорошо укладываются все его производные типа «Это не мои проблемы», «Сами закрутили — сами и раскручивайте», «Мы вас на фронт не посылали — почему же мы теперь должны вас содержать?» и тому подобные…

Да и участники боевых действий, вернувшиеся с полей кровопролитных сражений, следует признать, не всегда ведут себя достойно. Не найдя места в мирной жизни, они порой сбиваются в стаи обиженных и озлобленных на весь мир и, ловко манипулируемые отдельными политиками, готовы где-то за небольшие деньги, а где-то и за сомнительную идею идти напролом, углубляя и без того масштабные тектонические сдвиги в общественном сознании.

Мы разучились быть терпимее к чужим проблемам. Мы перестали даже пытаться понять тех, кто кажется нам странным. Мы отказываемся заглянуть в души морально (а порой и физически) страдающим. Зато нередко готовы, не задумываясь, в эти души презрительно плюнуть. Мы приглушаем в себе человеческое сочувствие, толкуя это как слабость. Мы убиваем в себе последние ростки сопереживания и доброты, предполагая, что они могут распространяться только на самых близких. И не замечая, что со временем их и на близких уже перестаёт хватать. А, может быть, мы просто перестаём быть людьми?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.