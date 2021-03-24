27.83 / 28.03 32.74 / 33.11
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
28 марта 2021
ВРЕМЕНА ГОДА
ВРЕМЕНА ГОДА (каминные часы)
Страна: Германия
Мануфактура: Meissen
Время выпуска: 18 век
Размер: 60×40 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

28 марта считается днём рождения саксонского фарфора. Стоит ли объяснять, что для всех людей, увлечённых коллекционированием фарфоровых изделий, сегодняшний день является большим и светлым праздником, дающим повод ещё раз вспомнить о том, с чего всё начиналось. Я уже не раз возвращался к этой теме. Но готов рассказывать о ней снова и снова, потому что рождение саксонского (или мейсенского) фарфора считаю настоящим чудом, подарившим возможность создания первого европейского фарфора. Ведь до 28 марта 1709 года, когда немецкий алхимик Иоганн Фридрих Беттгер сообщил в канцелярию саксонского курфюрста Августа Сильного об успешном завершении своих опытов, фарфор в Европе был только привозной, китайский. А тут Беттгеру удалось использовать так называемую «шноровскую землю», добывавшуюся под Дрезденом и прежде применявшуюся только для пудрения париков, в производстве фарфоровой массы. И результат превзошёл все ожидания знаменитого алхимика — полученные после обжига изделия ничуть не уступали фарфору китайскому!

Как известно, фарфор в Европе тогда ценился на вес золота. В полном смысле слова. За фарфоровые статуэтки и посуду вельможные особы готовы были платить золотыми монетами или даже целыми подразделениями хорошо обученных всадников. А тут появилась возможность производить драгоценные изделия в любом количестве и под заказ!.. Я бы мог долго ещё рассказывать о том, как вслед за мейсенским фарфором и во Франции, и в Австрии, и в Дании начали появляться первые фарфоровые мануфактуры (изделия которых, кстати, хорошо представлены в нашей коллекции). Но, дабы не повторяться, решил вспомнить старинную притчу, на мой взгляд, весьма уместную в контексте сегодняшней годовщины.

Однажды большая группа людей отправилась на поиски сокровища, находившегося в окрестностях их города. Раскопки продолжались долго и мучительно. Одни искатели быстро устали. И, решив, что никакие сокровища не стоят их здоровья, отправились домой. Другие, найдя какие-то древние черепки и предположив, что это и есть сокровище, удовлетворились малым и тоже прекратили поиски. Третьи наслаждались самим процессом поиска сокровища. Их, по большому счёту, результат уже даже не интересовал. Им достаточно было того, что они занимались интересным делом и именно это они считали обретённым богатством. Были ещё и те, кто остаток жизни посвятил длинным и путанным объяснениям того, почему им не удалось добиться вожделенного результата. И только несколько человек, упорно продолжая затянувшиеся поиски, своего таки добились… Каждый раз, думая о том, как был изобретён саксонский фарфор, я вспоминаю Иоганна Беттгера. Его упорству можно только позавидовать. Он своего добился. И знаете, почему? Потому что он хорошо знал, к чему стремился.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Сейчас читают
Джошуа с усыновителями Джеффом и Камиллой

«Как жить без сыночка?» — заливался слезами на поминках пьяный отец, утаив, что ребенок… жив

Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

Елена и Сергей

Больше «физики», чем «химии»: муж Елены Кравец признался, ревновал ли супругу к партнеру на «Танцях з зірками»

Синекольчатый осьминог

Оказался массовым убийцей: девушка чудом избежала смерти, взяв в руки маленького красочного осьминога

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер