28 марта 2021

28 марта считается днём рождения саксонского фарфора. Стоит ли объяснять, что для всех людей, увлечённых коллекционированием фарфоровых изделий, сегодняшний день является большим и светлым праздником, дающим повод ещё раз вспомнить о том, с чего всё начиналось. Я уже не раз возвращался к этой теме. Но готов рассказывать о ней снова и снова, потому что рождение саксонского (или мейсенского) фарфора считаю настоящим чудом, подарившим возможность создания первого европейского фарфора. Ведь до 28 марта 1709 года, когда немецкий алхимик Иоганн Фридрих Беттгер сообщил в канцелярию саксонского курфюрста Августа Сильного об успешном завершении своих опытов, фарфор в Европе был только привозной, китайский. А тут Беттгеру удалось использовать так называемую «шноровскую землю», добывавшуюся под Дрезденом и прежде применявшуюся только для пудрения париков, в производстве фарфоровой массы. И результат превзошёл все ожидания знаменитого алхимика — полученные после обжига изделия ничуть не уступали фарфору китайскому!

Как известно, фарфор в Европе тогда ценился на вес золота. В полном смысле слова. За фарфоровые статуэтки и посуду вельможные особы готовы были платить золотыми монетами или даже целыми подразделениями хорошо обученных всадников. А тут появилась возможность производить драгоценные изделия в любом количестве и под заказ!.. Я бы мог долго ещё рассказывать о том, как вслед за мейсенским фарфором и во Франции, и в Австрии, и в Дании начали появляться первые фарфоровые мануфактуры (изделия которых, кстати, хорошо представлены в нашей коллекции). Но, дабы не повторяться, решил вспомнить старинную притчу, на мой взгляд, весьма уместную в контексте сегодняшней годовщины.

Однажды большая группа людей отправилась на поиски сокровища, находившегося в окрестностях их города. Раскопки продолжались долго и мучительно. Одни искатели быстро устали. И, решив, что никакие сокровища не стоят их здоровья, отправились домой. Другие, найдя какие-то древние черепки и предположив, что это и есть сокровище, удовлетворились малым и тоже прекратили поиски. Третьи наслаждались самим процессом поиска сокровища. Их, по большому счёту, результат уже даже не интересовал. Им достаточно было того, что они занимались интересным делом и именно это они считали обретённым богатством. Были ещё и те, кто остаток жизни посвятил длинным и путанным объяснениям того, почему им не удалось добиться вожделенного результата. И только несколько человек, упорно продолжая затянувшиеся поиски, своего таки добились… Каждый раз, думая о том, как был изобретён саксонский фарфор, я вспоминаю Иоганна Беттгера. Его упорству можно только позавидовать. Он своего добился. И знаете, почему? Потому что он хорошо знал, к чему стремился.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.