2 апреля 2021

Это случилось ровно 215 лет назад, в 1806 году. В день своих именин 23-летняя девица Надежда Дурова, дочь гусарского ротмистра Андрея Васильевича Дурова и Анастасии Ивановны Александрович, представительницы семьи богатых украинских помещиков, тайно переоделась в мужской костюм, обрезала длинные косы и, оставив на берегу реки своё женское платье, убежала из родительского дома. Вообще-то всё к этому шло уже давно. Родившись в военной семье (ожидавшей, кстати, мальчика), Надя с самого детства мальчишкой себя и ощущала. Было ли это поначалу в Киеве, где отец проходил службу, или затем в Вятской губернии, куда ротмистр Дуров получил назначение городничим небольшого городка Сарапул, или ещё позднее в материнском имении Велика Круча Полтавской губернии, — везде маленькая Надя вела себя одинаково. Как человек, мечтающий лишь об одном — о военной службе. Благо, всё к этому располагало. К девочке был приставлен гусарский денщик отца Астахов, души в ребёнке не чаявший и всё делавший для того, чтобы обучить подопечную отличной верховой езде и такому же умению владеть саблей.

Надя так увлеклась своей мечтой, что по ночам, когда все домашние спали, седлала своего верного черкесского коня Алкида и до утра скакала на нём, куда глаза глядят. На нём же своенравная девица и сбежала из отчего дома. Догнала казачий полк, который как раз в то время проходил через их город, назвалась сыном вятского дворянина и вместе с конницей дошла до Гродно, где находились регулярные войска. Ровно 10 лет Надежда Дурова, выдавая себя за Александра Соколова, верой и правдой служила Отечеству. Ежедневную муштру, многочасовые разъезды в седле, прочие солдатские лишения кавалерист-девица переносила наравне товарищами по службе, скрывая от них запрещённое законом пребывание персоны женского пола в регулярных войсках. Никто из командиров и сослуживцев даже представить не мог, что этот храбрый и надёжный в сражениях гусар на самом деле был хрупкой девушкой. Да и как подобное можно было представить, если в первом же бою, проявив редкую отвагу, Соколов спас раненого офицера, вытащив его в безопасное место? Как можно было представить, что, получая ранения в страшных сражениях, отважный гусар всякий раз возвращался в свой полк, получив, например, за храбрость, проявленную в Бородинском сражении серебряный Георгиевский крест из рук самого императора Александра, а затем став ещё и надёжным личным ординарцем самого Кутузова?!

Те из нас, кому в советское время довелось посмотреть замечательный фильм «Гусарская баллада», наверняка помнят перипетии невероятно яркой военной службы бесстрашной кавалерист-девицы. Всё это было чистой правдой. Как и то, что император знал сокровенную тайну легендарного гусара, но приказал никому более её не открывать. Правда, мало кому известно было о том, чем занималась Надежда Дурова после выхода в отставку в чине штабс-ротмистра с пенсионным жалованием в одну тысячу рублей в год. Ведя дневниковые записи своих невероятных похождений, Дурова познакомилась в Петербурге с Александром Сергеевичем Пушкиным и с его легкой руки издала написанные ею за годы службы повести и рассказы в 4-х (!) томах. После чего уже известной писательницей и так и неизвестной героиней Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова поселилась в Елабуге, в небольшом домике, который скромно называла своей «пещерой». Когда же сведения о её сокровенной тайне всё-таки просочились в печать, Дурова объяснила свои поступки следующим образом: «Я стала мужчиной не из прихоти или презрения к женскому полу. Просто обществу нужна активная, деятельная женщина. А это во многом зависит от самой женщины…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.