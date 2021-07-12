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Мануфактура: Nymphenburg (копія Sevres)
Час створення: початок ХХ століття
Розмір: 28×22 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
В родині Харменса ван Рейна Рембрандта, який народився рівно 415 років тому (15 липня 1606 року), було десять дітей. Майбутній знаменитий художник був наймолодшим. Оскільки його батькові, який володів, як і багато поколінь предків, невеликий млином, прогодувати таку ораву було досить складно, вирішено було віддати молодшого в учні до лейденського художника Якоба ван Сваненбурха.
Вже у 20 років учень перевершив свого вчителя. Про його картини все частіше почали говорити критики. Замовлень від вельможних персон ставало все більше і більше.
Рембрандту було всього 22 роки, коли він відкрив власну майстерню і почав набирати учнів. Він часто зображує на своїх картинах улюблену дружину Саскію ван Ейленбрюх. Найбільш відомою роботою, присвячену їй, є «Автопортрет з Саскією». Натхненний народженням сина Титуса, Рембрандт створює один шедевр за іншим. «Святе сімейство», «Єврейська наречена», «Повернення блудного сина», «Нічний дозор» …
З «Нічним дозором» взагалі ціла історія трапилася. Замовникам робота не сподобалася і вони категорично відмовилися за неї платити. Та й називалася вона спочатку зовсім по-іншому — «Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга». Потім картина на довгий час була загублена. Знайдену у середині XIX століття роботу назвали «Нічний дозор», оскільки вона так потемніла від кіптяви і товстого шару лаку, що ніяких сумнівів в «нічному» задумі автора ні у кого навіть не виникало. І тільки у 1947 році реставраторам вдалося відновити первісний вигляд шедевра.
З картинами Рембрандта нерідко відбувалися події, що змушували весь світ говорити про них. Знамениту «Данаю», що зберігалася у петербурзькому Ермітажі, якийсь божевільний облив кислотою і знадобилося майже 20 років для того, щоб знову привести її у пристойний вигляд. А «Портрет Якоба де Гейне III», який чотири рази викрадали і чотири рази потім повертали, взагалі занесли до Книги рекордів Гіннесса як твір мистецтва, що найчастіше викрадали у світі. Голландські детективи навіть жартівливо придумали картині прізвисько «Рембрандт на винос» …
Після ранньої смерті коханої дружини Рембрандт якийсь час ще тримався, продовжуючи працювати над новими творами, навіть попри помітну втрату зору. А ось пережити смерть улюбленого сина, який пішов з життя у 27 років, великий художник вже не зміг.
Помер Харменс ван Рейн Рембрандт 4 жовтня 1669 в Амстердамі. Його музей у столиці Нідерландів вважається одним з найбільш відвідуваних туристами у світі.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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