26.69 / 27.02 31.53 / 32.02
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
1 серпня 2021
САМУРАЙ
САМУРАЙ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення діє до: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Старовинна японська притча говорить. У невеликому поселенні жили два майстри, що славляться своїм умінням виготовляти кращі самурайські мечі.

Одна тільки різниця була в їх роботі. Одна, але вельми важлива. Майстер Кетса робив мечі, які є зброєю для вбивства. А майстер Мічайо — зброя, що захищає життя людини від підступного нападу.

Одного разу зібралися жителі поселення, щоб визначити, вироби якого з майстрів можна назвати кращими.

Встромили два меча в гірський струмок, по якому пливло опале листя. І почали спостерігати.

Натикаючись на меч майстра Кетса, листя розсікали надвоє. А, наближаючись до зброї майстра Мічайо, листя плавно обминали його і пропливали далі … Ось і спробуй знай, що в цьому житті важливіше, думали люди.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

федінчик

Скандал з Федінчиком: Сумська, Мішина та Денисенко підтримали рішення актора

гроші

Кабмін запропонував урізати виплати одній групі пенсіонерів: що про це відомо

світло

Остаточне рішення: в Уряді назвали тарифи «на світло» для населення з 1 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.