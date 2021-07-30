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Мануфактура: Lladro
Рік створення діє до: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Старовинна японська притча говорить. У невеликому поселенні жили два майстри, що славляться своїм умінням виготовляти кращі самурайські мечі.
Одна тільки різниця була в їх роботі. Одна, але вельми важлива. Майстер Кетса робив мечі, які є зброєю для вбивства. А майстер Мічайо — зброя, що захищає життя людини від підступного нападу.
Одного разу зібралися жителі поселення, щоб визначити, вироби якого з майстрів можна назвати кращими.
Встромили два меча в гірський струмок, по якому пливло опале листя. І почали спостерігати.
Натикаючись на меч майстра Кетса, листя розсікали надвоє. А, наближаючись до зброї майстра Мічайо, листя плавно обминали його і пропливали далі … Ось і спробуй знай, що в цьому житті важливіше, думали люди.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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