1 серпня 2021

Старовинна японська притча говорить. У невеликому поселенні жили два майстри, що славляться своїм умінням виготовляти кращі самурайські мечі.

Одна тільки різниця була в їх роботі. Одна, але вельми важлива. Майстер Кетса робив мечі, які є зброєю для вбивства. А майстер Мічайо — зброя, що захищає життя людини від підступного нападу.

Одного разу зібралися жителі поселення, щоб визначити, вироби якого з майстрів можна назвати кращими.

Встромили два меча в гірський струмок, по якому пливло опале листя. І почали спостерігати.

Натикаючись на меч майстра Кетса, листя розсікали надвоє. А, наближаючись до зброї майстра Мічайо, листя плавно обминали його і пропливали далі … Ось і спробуй знай, що в цьому житті важливіше, думали люди.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.