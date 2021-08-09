- 07:45 Введення е-гривні, легалізація криптовалюти та оподаткування віртуальних активів: як в Україні зміниться цифровий фінансовий ринок
- 07:42 Боліди Формули-3 візьмуть участь в автоперегонах на трасі «Великого будівництва» Дніпро — Решетилівка
- 12.08 23:49 Композитор Дмитро Гордон — молодший: «Ідею писати музику мені у 12 років підкинув Андрій Миколайчук»
- 12.08 22:59 У російському Воронежі вибухнув автобус: що відомо про постраждалих
- 12.08 22:37 Шкідливі звички по захмарній ціні: в Україні істотно подорожчали сигарети і пиво
- 12.08 21:57 «Добре, що не на лобі»: Притула похвалився першою «татушкою»
- 12.08 21:39 Смачний та простий десерт: яблука в карамелі
- 12.08 20:59 «Таких ще не бачила»: медузи продовжують атакувати пляжі Кирилівки
- 12.08 20:56 «Не залишаюсь осторонь скандальної теми»: правозахисник Аронець про роботу GLOBALMONEY в ОРДЛО
- 12.08 20:25 Померла зірка культового британського серіалу «Шерлок»
- 12.08 20:20 «Люцифер» однією ногою вже в Україні: прогноз погоди на п'ятницю, 13-е
- 12.08 20:13 П`ятниця, 13-те: що категорично не можна робити у цей день
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1991
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 40×25 см
Лімітований випуск 30 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У цей день, 13 серпня 1899 року, у передмісті Лондону народився Альфред Джозеф Хічкок. Людина, якій судилося стати легендою світового кінематографу. Правда, сам він про це до певного часу не знав і навіть повірити не міг, що у майбутньому його чекає неабияка слава.
Він ріс скромним заляканим хлопчиком, багато часу проводив на самоті на березі річки Лі, що впадає у Темзу. Він упродовж всього свого життя боявся дітей, овальних предметів та поліцейських. Все почалося з того, що одного разу за погану поведінку батько відправив його до поліцейської дільниці, де попросив протримати сина, який провинився, в камері протягом хвилин 10. Цих 10 хвилин виявилося достатньо для того, щоб страх перед поліцейськими передавався потім глядачам у багатьох фільмах Хічкока.
Ще однією дивною фобією знаменитого кінорежисера були… яйця. Звичайнісінькі яйця, один лише вид яких приводив Альфреда у жах. «Так, я боюся яєць. Вони мені просто огидні. Ця біла кругла штука без будь-яких отворів, всередині — щось жовте і кругле, і теж без отворів. Ви коли-небудь бачили щось більш огидне, ніж жовток, який лопнув, і рідину, що витікає з нього ?!» — питав Хічкок друзів.
В армію, куди він вирішив піти добровольцем, його не взяли через маленький зріст і велику вагу. І тоді він вирішив піти у мистецтво. Точніше, у кіномистецтво, яке за часів його юності тільки почало завойовувати серця майбутніх кіноманів. З 1920 року Альфред починає працювати на кіностудії електриком. Потім він перейшов до відділу реклами. Потім йому довірили попрацювати дизайнером титрів у кінокомпанії Famous Players-Lasky. Але вже незабаром талановитий хлопець почав складати сценарії і навіть асистувати режисерам. Його справи швидко пішли в гору.
Перший трилер «Мешканець», знятий Хічкоком у 1926 році, був загублений і зараз в списку розшукуваних Британським інститутом кіно фільмів стоїть на першому місці. Для істориків кінематографа це стало чимось на зразок Святого Грааля. ЮНЕСКО включило до списку світової спадщини 9 німих фільмів, знятих Хічкоком з 1925 по 1929 рік. Йому належить перший британський звуковий фільм «Шантаж» (1929). Уже тоді Хічкоку, на думку Жоржа Садуля, «вдалося проявити особливу пристрасть до детективного жанру».
Переїхавши у 1939 році в США і оселившися (до кінця свого життя) у Беверлі-Хіллз, Хічкок починає знімати фільми, які назавжди увійшли до «золотого фонду» світового кіно — «Психо», «Дружина фермера», «Птахи», «Ребекка», «Людина, яка занадто багато знала», «Мотузка», «Леді зникає» та інші. У фільмі «Мешканець» він вперше знімає себе в камео (в ролі себе) і потім часто, хоча б на 5 хвилин, з'являється в інших своїх фільмах. При цьому режисер зізнавався, що свої фільми дивитися боїться. «Мені страшно від моїх фільмів, я ніколи не ходжу їх дивитися. Сам не розумію, як інші люди їх дивляться «.
Він був великим майстром. У всьому, за що брався. Навіть у розіграшах. Наприклад, під час зйомок фільму «Тридцять дев'ять сходинок» на весь день скував наручниками Роберта Доната і Медлін Керролл, вдавши, що втратив ключ. Або запросив актора Джералда дю Морье у гості на маскарад, а всім іншим запрошеним оголосив, що це буде офіційний прийом, на який слід прийти у смокінгах. Уявляєте, як дю Морье було цілий вечір перебувати в костюмі турецького султана серед цих чорних смокінгів?
За рік до смерті Хічкок був удостоєний королевою Єлизаветою II лицарського звання і пожартував, що тепер уже можна вмирати. Рівно через рік він відійшов в інший світ. А прах його, відповідно до заповіту, був розвіяний над Тихим океаном…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Коронавірус в Україні
(520-й день карантину)
0 800 60 20 19 (цілодобово)
І запам'ятай, синку: той, хто сміється останнім, найчастіше робить це на самоті...
Вітер: 3 м/с Пн
Тиск: 751 мм