15 серпня 2021

«По улице моей который год Звучат шаги — мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход Той темноте за окнами угоден…» Пам'ятаєте ці чудові вірші Белли Ахмадуліної, які сумно звучать в популярному радянському фільмі «Іронія долі, або З легким паром!», без якого досі не обходиться жодне новорічне свято? Пісню на ці вірші написав наш сьогоднішній іменинник Мікаел Таривердієв, що народився в Тбілісі рівно 90 років тому, 15 серпня 1931 року. У тому фільмі звучить багато його пісень — і «С любимыми не расставайтесь», і «Я спросил у ясеня», і «Мне нравится, что вы больны не мной», і «На Тихорецкую состав отправится». До речі, з «Тихорецької» все і почалося. Одного разу влітку 1974 року в будинку відпочинку кінематографістів в Піцунді Таривердієв зустрів Ельдара Рязанова, який наспівував під ніс пісеньку «На Тихорєцьку». Привітавши тоді вже відомого композитора, Рязанов поскаржився йому: ось, мовляв, така прекрасна народна музика, ех, якби знайти композитора, здатного створити таку ж для нового фільму. «Взагалі-то музика це не народна, а моя, — образився Таривердієв. — І написав я її давно, для студентського театру МГУ «. Коротше кажучи, Рязанову довго вмовляти Мікаела не довелося. І незабаром всього лише за одну добу (!) Таривердієв написав відразу шість вічних хітів до фільму, який шалено люблять представники вже декількох поколінь телеглядачів.

Після виходу «Іронії долі» на екрани і успіху, який звалився на його творців, буквально всіх їх вирішено було нагородити державними преміями. Всіх, окрім композитора. І тоді Рязанов категорично заявив: «Якщо в списку не буде Таривердієва, я від премії публічно відмовлюся!» Так Таривердієв став першим в радянській історії композитором, що отримав державну премію за музику до кінофільму. Взагалі-то він написав музику до величезної кількості фільмів — аж до 132! А, крім того, в творчому доробку легендарного композитора і 4 опери, і 4 балети, і понад сто романсів, і ціла серія вокальних циклів на вірші Андрія Вознесенського, Марини Цвєтаєвої, тієї ж Белли Ахмадуліної. Не кажучи вже про неймовірної популярності телесеріал «Сімнадцять миттєвостей весни» Тетяни Ліознової, музику до якого теж написав Мікаел Таривердієв. Правда, в його особистій долі був ще один популярний фільм, який був створений Ельдаром Рязановим і викликав у композитора гірку образу. Йдеться про картину «Вокзал для двох», в головних ролях в якому знялися Людмила Гурченко і Олег Басилашвілі. Річ у тім, що в основу сценарію, написаного Рязановим, був покладений реальний сюжет з життя Таривердієва. У композитора були романтичні стосунки з актрисою Людмилою Максаковою. І одного разу, коли вона, перебуваючи за кермом, збила на смерть людину, провину за це взяв на себе Таривердієв. Справа ця була ще в 1960-х роках. Але фільм, який з'явився в 1982 році, Мікаела дуже образив.

А ще він образився на майстра гучних розіграшів композитора Микиту Богословського. Той надіслав Мікаелу телеграму, нібито підписану французьким колегою Френсісом Леєм, який звинуватив Таривердієва в плагіаті. Стверджувалося, що музика до «Сімнадцяти миттєвостей весни» — копія саундтрека до фільму «Історія кохання» Лея. Обуренню Таривердієва не було меж. Він не заспокоївся навіть після того, як отримав лист від самого Лея, в якому той категорично заперечував свою причетність до скандалу. Всі ці історії, слід визнати, сильно підірвали здоров'я і без того хворого Таривердієва, який до того ж переніс операцію на серці. У липні 1996 року його не стало. Але музика його продовжує звучати. Такі твори ніколи не вмирають …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.