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Мануфактура: Lladro
Час виготовлення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 53×51cm
Лімітована серія 750 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Ще недавно для того, щоб покатати українських діточок на верблюдах, зовсім не обов'язково було вирушати в далекі країни. Досить було приїхати на відпочинок до Криму, де на вершині гори Ай-Петрі завжди можна було знайти місце, спеціально обладнане для прогулянок дітвори верхом на двогорбому верблюді. Мої молодші сини саме там вперше в житті покаталися на цих дивовижних тваринах, які називаються «кораблями пустелі». Пізніше така можливість представлялася їм під час наших поїздок в Єгипет, Туреччину, Арабські Емірати, Туніс. Але то перше, кримське, знайомство з верблюдами, думаю, запам'ятається їм найбільше. Дасть Бог, справедливість восторжествує і через якийсь час український Крим знову повернеться в свою країну і кримські верблюди будуть катати не дітей окупантів, які понаїхали туди з Ростова та Рязані, а, як і раніше, школярів з Києва та Львова.
Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день караванника. Щоб довго не описувати службові обов'язки та історичні особливості роботи тих, хто споконвіку водив через пустелі верблюжі каравани, навантажені всяким добром, розповім я вам краще повчальну історію, одного разу почуту мною від балакучого гіда під час поїздки в Абу-Дабі. Як відомо, не буває працівника, задоволеного своєю зарплатою. І ось одного разу підходить до багатого купця один з його помічників і питає:
- Шановний, дозволь поцікавитися, чому мені ти платиш удвічі менше, ніж моєму напарнику?
- Давай я спробую пояснити тобі максимально доступно, — терпляче запропонував купець. — Бачиш караван, що проходить повз? Дізнайся у караванника, куди він прямує.
Миттю кинувся помічник до караванників — і через короткий час доповідає:
- Караван цей прямує в Дербент!
— А що ж везе цей караван?
— Зараз дізнаюся, господар, — улесливо каже працівник і знову мчить добувати інформацію.
- Караванник сказав, що везуть вони бавовну та тканини з шовку!
Покликав тоді купець другого помічника та дав йому те ж завдання. Був відсутній він недовго. А, повернувшись, спокійно повідомив:
- Караванник по імені Ахмет сказав, що після того, як він доставить в Дербент бавовна та тканини з шовку, якими зараз завантажений караван, він цієї ж дорогою через місяць буде повертатися назад. Везти він збирається фініки та спеції. Тому, якщо у нас є інтерес до його товару, то він готовий домовитися про угоду — з хорошою знижкою…
По обличчю першого помічника купця, який був присутній тут же, було зрозуміло, що далі пояснювати йому різницю в зарплаті ніякої необхідності вже не було…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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