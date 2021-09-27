Пастка управителя: мешканці ЖК «Парк Стоун» ведуть боротьбу за законне право змінити ЖЕК

Попри ухвалений у 2015 році Закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», мешканцям багатоповерхівок вкрай складно змінити керуючу компанію. Кишенькові організації забудовників не надають якісних послуг, але всіма силами прагнуть зберегти за собою право контролю та управління житловим комплексом, оголошуючи мешканцям справжню війну.

В Україні з 2015 року стартувала реформа в житлово-комунальному секторі. Вже шість років в країні врегульовані всі питання, пов'язані з ЖЕКами, обслуговуючими багатоповерхові комплекси. Тобто шість років тому мешканці комплексів отримали всі роз'яснення щодо законних процедур як зі створення ОСББ, так і зі зміною керуючої компанії. Закон № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» регулює правовідносини між власниками квартир і керуючою компанією, описує докладно процедури, пов'язані зі зміною управителя (тобто переходу від одного ЖЕКу до іншого).

Однак, попри цілком законні підстави мешканців багатоквартирних будинків поміняти керуючу компанію (КК), на практиці все відбувається зовсім інакше.

Зазвичай приватні ЖЕКи, які були створені забудовником і отримали право розпоряджатися будинком «у спадок», відразу після завершення будівельних робіт, не бажають розлучатися з ласим доходом у вигляді високої плати за свої «послуги». Навіть якщо мешканці приймають рішення відмовитись від обслуговування такою компанією, перейти до нової вдається не відразу. Так сталося з власниками квартир у відомому київському ЖК «Парк Стоун», які вже багато місяців ведуть боротьбу за своє надане їм законом № 417-VIII право змінити керуючу компанію.

Епічний початок

Після введення ЖК «Парк Стоун» в експлуатацію у 2013 році компанія забудовника передала комплекс на обслуговування своїй «дочірній» структурі — компанії «Парк-Стоун Сервіс». Зазвичай більшість будівельних компаній на ринку Києва мають свої кишенькові ЖЕКи, які миттєво беруться обслуговувати побудований комплекс. І все б нічого, але з кожним роком мешканці будинку все частіше стикалися з байдужістю та навіть недбалістю обслуговуючої компанії.

«Коли траплялися поломки та збої в обслуговуванні, наприклад, майже повне відключення опалення на нижніх поверхах взимку 2020/2021, ЖЕК не усував проблему. Потім вони придумали відмовку — будинок має великі борги, тому нічого робити не стануть. І у відповідь на будь-яке звернення вони посилалися на ці борги й не реагували ні на одну заявку. Далі більше. Відключили в під'їздах ліфти — з трьох у під'їзді залишили один. Чому? Говорили, що «у вас борги», — розповіла член ініціативної групи мешканців ЖК «Парк Стоун» Марина Каспарова. При цьому, за її словами, ЖЕК не поспішав вирішувати питання з боржниками, перекладаючи проблеми на плечі сумлінних платників, відмовляючи їм в якісних послугах.

Згодом ситуація не тільки не покращилася, але й зайшла в глухий кут. Керуюча компанія «Парк-Стоун Сервіс» не передала кілька під'їздів на обслуговування Київтеплоенерго (КТЕ). Це означає, що частина будинку отримала право оформити прямі договори з КТЕ, а частина, як і раніше, платила ЖЕКу за отримане тепло в осінньо-зимовий період. Це означає, що платіжки надсилав управитель, тоді як у сусідніх під'їздах платіжки були від «Київтеплоенерго».

«І раптом з'ясувалося, що цифри від ЖЕКу за тепло в рази вищі, ніж в рахунках від „Київтеплоенерго“. Причин такої ситуації в ЖЕКу не назвали, а прохання передати весь комплекс і всі квартири на обслуговування КТЕ проігнорували», — зазначила Марина Каспарова.

Ініціативна група мешканців на початку літа 2021 року направила лист в КТЕ з проханням пояснити ситуацію з відсутністю прямих договорів частини квартир ЖК «Парк Стоун». У своїй відповіді КТЕ пояснив, що забудовник не передав частину комунікацій комплексу на обслуговування «Київтеплоенерго».

«Досі перший, другий та восьмий під'їзди будинку не підключені до гарячого водопостачання, жителі змушені користуватися виключно бойлерним нагріванням», — розповів один з мешканців ЖК «Парк Стоун».

Накопичені проблеми та складнощі у взаєминах із ЖЕКом, який просто відмовлявся надавати послуги, а у своїх платіжках виставляв дуже завищені в порівнянні з іншими ЖЕКами суми за свої послуги, наростали, як снігова куля.

Особливо складно мешканцям «Парк Стоун» доводилося взимку, коли, крім багатотисячних платежів за тепло, вони зіткнулися з цілковитою відсутністю роботи ЖЕКу по очищенню території від снігу. Мешканці комплексу розповіли, що двірники керуючої компанії час від часу чистили тротуари, але проїжджа частина перетворилася на снігові завали, що не дозволяли нормально проїжджати автомобілям. З урахуванням всіх факторів мешканці влітку 2021 року організували збори та ухвалили рішення змінити ЖЕК і попрощатися з управителем «Парк-Стоун Сервіс».

Висока ціна

Жителі ЖК «Парк Стоун» кажуть, що проблеми з нинішнім управителем тривають вже багато років. Спочатку компанія без пояснень і обґрунтувань спробувала підняти вартість обслуговування.

«У березні-квітні 2018 року відбулася перша спроба незаконно й без адекватних пояснень підняти жителям вартість комунальних послуг більш ніж удвічі від тої, яка була „відбита“ мешканцями будинку після неодноразових звернень до КМДА, Антимонопольного комітету, Держспоживслужби та інших органів влади», — пояснили мешканці комплексу.

Але кульмінацією стала пожежа в одному з під'їздів ЖК у 2018 році. Причиною цього мешканці називають незадовільну роботу «Парк-Стоун Сервіс». За даними свідків події, нездатність або небажання даної компанії привести обладнання будинку у відповідний стан і виправити допущені забудовником порушення в будівництві привели 13.11.2018 р. до масштабної пожежі в електричній шахті шостого під'їзду будинку.

«В результаті пожежі вигоріла електрична шахта від 2 до 22 поверху будинку з усіма кабелями, обладнанням і поверховими щитами з електролічильниками. Під час пожежі не спрацювала ні система протипожежної сигналізації, ні система димовидалення, ні система управління ліфтами, за наявність і обслуговування яких „Парк-Стоун Сервіс“ регулярно отримував кошти від мешканців будинку. Протипожежні водопроводи перебували в непрацездатному стані, а пожежні гідранти на поверхах взагалі були відсутні. Також було відзначено порушення норм будівництва у вигляді відсутності кабельних проходок», — повідомив один з постраждалих від пожежі мешканців будинку та додав, що електропостачання в під'їзді було відновлено тільки через 7 місяців після пожежі.

За словами мешканців будинку, управитель «Парк-Стоун Сервіс» повністю відсторонився від вирішення проблем і ліквідації аварійної ситуації — ремонт і відновлення, прибирання приміщень після пожежі велися силами та коштом самих мешканців.

Однак у квітні 2019 року ЖЕК знову почав виставляти мешканцям будинку рахунки зі збільшеною вдвічі ціною за обслуговування і без відповідного обґрунтування. До того ж ЖЕК навіть не намагався узаконити таке підвищення через підписання додаткових угод з мешканцями — нічого такого власники квартир в комплексі не підписували. У такій ситуації власники квартир в ЖК виступили за зміну керуючої компанії. Однак реалізовувати своє законне право на зміну ЖЕКу їм доводиться в постійній боротьбі з агресивним нинішнім управителем, який не бажає розлучатися з таким прибутковим бізнесом, як обслуговування РК «Парк Стоун».

Протокол є

Розуміючи, що «Парк-Стоун Сервіс» покращувати якість послуг не планує, а ціни готовий регулярно підвищувати, ініціативна група мешканців будинку зайнялася процедурою зміни управителя. Для цього були попередньо проведені переговори з компанією «Затишна оселя», яка обслуговує сусідній ЖК «Парус», а потім проведено збори власників квартир з голосуванням за зміну ЖЕКу.

На загальних зборах мешканців 1 липня 2021 року більшістю у голосів було затверджено рішення про припинення обслуговування РК компанією «Парк-Стоун Сервіс» з 1 жовтня 2021 року. Протокол зборів був складений, згідно із законодавством, і вже опублікований на сайті Київміськдержадміністрації. Лист про відповідне рішення було направлене на ім'я керівника «Парк-Стоун Сервіс» Віктора Галасюка.

Віктор Галасюк (фото СтопКор)

Зокрема, в листі було сказано, що представники ЖЕКу зобов'язані скласти та передати новій обслуговуючої організації акти прийому-передачі технічної документації по будинку, а також ключі від усіх технічних приміщень. Цей лист Віктор Галасюк отримав 30 липня. А далі для жителів ЖК «Парк Стоун» настали складні часи.

«Нам почали надходити дзвінки з погрозами, всі персональні дані мешканців були злиті ЖЕКом якійсь юрфірмі, адвокати якої постійно залякують членів ініціативної групи та тероризують мешканців дзвінками з погрозами. Була порушена якась кримінальна справа, хоча ми всі процедури зі зміни керуючої компанії ведемо на підставі закону України», — розповіла член ініціативної групи мешканців ЖК «Парк Стоун» Ольга Заволока.

За словами представників ІГ, співробітники ЖЕКу повідомили, що жодних актів і ключів компанія передавати 1 жовтня не має наміру, а замість цього залучить охоронну фірму для саботажу процедури передачі будинку на обслуговування іншій компанії, що є прямим порушенням Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».

Зараз власники квартир ЖК «Парк Стоун» мають намір йти у своїй боротьбі за право поміняти ЖЕК до кінця. Є надія, що в разі посилення конфлікту залучення правоохоронних органів і прокуратури допоможе розв'язати цей вузол, і мешканці будинку нарешті позбудуться нав'язливого ЖЕКу забудовника. Час покаже. Але закон точно на боці власників житла в ЖК «Парк Стоун».

«ФАКТИ» намагалися зв'язатися з керівництвом «Парк-Стоун Сервіс» для отримання коментаря щодо цієї ситуації. Однак його керівник Галасюк Віктор Валерійович, пообіцявши зателефонувати через кілька годин, більше на зв'язок не вийшов.

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