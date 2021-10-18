23 жовтня 2021

Батько сьогоднішнього нашого героя Джанні Родарі, який народився в Північній Італії 23 жовтня 1920 року, був пекарем. Власника невеликої пекарні Джузеппе Родарі в містечку Оменья знали всі. Він був надзвичайно доброю людиною. І разом з дружиною Маддалене Аріоккі такими ж добрими намагався виховати трьох своїх хлопчиків, з яких ранніми талантами відрізнявся саме Джанні. Він і малював чудово, і на скрипці непогано грав. Правда, після смерті батька, який кинувся в холодну річку рятувати кошеня і помер потім від бронхопневмонії, грошей на навчання дітей музиці не вистачало, і хлопчиків довелося віддати в духовну семінарію, де їм забезпечили хоча б нічліг і їжу.

Навчався Джанні взагалі-то не дуже. Але, закінчивши філологічний факультет католицького університету Святого Серця в Мілані, з часом став учителем початкових класів. Йому подобалося викладати дітям. Подобалося в легкій формі передавати їм мудрі думки, разом з учнями фантазувати і навіть складати казки. Цю юнацьку ідилію зруйнувала війна, яка охопила багато країн Європи, і Італію в тому числі. Захопившись спочатку ідеями фашизму, Родарі незабаром розчарувався в них. На його очах гинули ні в чому не винні люди, його близьких друзів відправляли до концтаборів. Рішення хлопця стати учасником Руху опору було осмисленим і вистражданим.

Після закінчення війни у Джанні Родарі, який став відомим в країні дитячим письменником, настав період захоплення комуністичними ідеалами. У свій час він навіть редагував журнал «Піонер», що виходив у Римі. Йому дуже хотілося вірити в те, що ідеї соціальної справедливості і рівності можуть бути втілені в його рідній Італії. Ці письменницькі посили в тій чи іншій мірі вгадуються в його творах, які стали популярними в багатьох європейських країнах. Особливо читачам припали до душі «Пригоди Чиполіно» (1961), що видавалися величезними тиражами, які тут же зникали з прилавків книгарень. У той же час католицька церква вважала твір «єретичним» і на офіційному рівні навіть заборонила італійцям читати цю книгу дітям.

У Радянському Союзі, навпаки, книги Джанні Родарі користувалися неймовірною популярністю. За ними знімали мультфільми і ставили театральні п'єси. У 1974 році в Київському академічному театрі опери та балету імені Т. Шевченка відбулася прем'єра балету «Чиполіно» на музику Карена Хачатуряна. До речі, під час свого першого приїзду в нашу країну Родарі з донькою Паолою відправився в «Дитячий світ», де був вражений великою кількістю іграшок, створених за мотивами його творів. А він у дитинстві так мріяв створювати іграшки, здатні робити дитячі душі відкритими і добрими. До речі, коли Паола підросла, вона стала професійною художницею і проілюструвала багато творів батька.

Закінчилася казка захоплюючого життя Джанні Родарі абсолютно непередбачувано. Повернувшись з чергової подорожі Радянським Союзом, письменник захворів і раптово помер в Римі на 60-му році життя. На його красивій могилі на римському кладовищі Кампо Верано кожен день чиясь дбайлива рука змінює свіжі квіти…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.