11 листопада 2021

Будь-яка нормальна людина, прочитавши цей текст, може не повірити жодному у ньому слову. Я, щиро кажучи, теж не повірив би, якби не знав, що все це правда. Ну, уявіть самі, як можна повірити, що дитина в 16 місяців починає читати книги? Або в те, що з трьох років він уже читає газети, зрідка вдаючись до допомоги тлумачного словника, що допомагає зрозуміти сенс деяких слів і виразів? Чи в те, що до семи років він знає напам'ять Біблію, а також з першої ж ноти дізнається про будь-який із раніше почутих (навіть лише один раз) класичних музичних творів, називаючи ім'я композитора і місце, де цей твір було вперше виконано автором? І при цьому хлопчик не здатний самостійно застебнути на гудзики сорочку, почистити зуби та сходити до туалету.

Кім Пік, що народився рівно 70 років тому, 11 листопада 1951 року, в американському місті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, здивував лікарів і засмутив батьків тим, що природа «нагородила» його аномально великою головою, черепно-мозковою грижею, пошкодженням мозочка та масою інших фізичних недоліків, здатних приречити людину на жалюгідне існування. І в той же час, вже незабаром після появи Кіма на світ всім стало очевидно, що Господь наділив його унікальними здібностями, які отримали назву «синдром обдарованості» (savant syndrome). Шкільну програму хлопчик здолав до 14 років, але через інвалідність влада відмовила йому у видачі відповідного сертифікату. Бідолашна дитина продовжувала самостійне навчання, прочитуючи (і запам'ятовуючи!) тисячі книг з історії, географії, освоєння космосу. Розробивши власну техніку читання, Кім правим оком читав праву сторінку розгорнутої книги, а лівим — ліву. Таким чином, на читання розвороту стандартної книги у нього витрачалося 8−10 секунд. Весь вільний час він присвячував літературі. І до 18 років, наприклад, не тільки прочитав, а й знав напам'ять повне зібрання творів Шекспіра!

Батько унікальної дитини всіляко відмовлявся від пропозицій брати участь у різних шоу. І навіть намагався не показувати хлопчика вченим, які зацікавилися цим феноменом. Але одного разу, після 4-годинної розмови відомого письменника та кіносценариста Беррі Морроу з Кімом Піком приголомшений письменник захоплено пообіцяв батькові написати сценарій, присвячений цій історії. І написав. Фільм «Людина дощу», знята за сценарієм Морроу, отримала премію «Оскар». Щоправда, багато в картині, головну роль у якій зіграв геть геніальний Дастін Хофман, є вигадкою, яка до життя Кіма Піка ніякого відношення не має.

Хоча б тому, що головний герой Реймонд Бебіт є аутистом з феноменальними математичними здібностями, а сам Кім Пік аутистом не був. Та й математикою не захоплювався. Але це не завадило викликати у мільйонів людей у всьому світі інтерес до прообразу головного героя фільму. Кім Пік за 20 останніх років свого життя, подорожуючи всіма континентами, подолав літаками близько 5 мільйонів кілометрів і під час масових зустрічей поспілкувався з 64 мільйонами людей.

У 1996 році батько Кіма Френк Пік опублікував книгу, присвячену синові. Вона називалася «Справжня Людина дощу: Кім Пік».

Дивно, але навіть у зрілому віці Кім Пік, який отримав прізвисько «Кім-п'ютер», продовжував розвивати свої феноменальні можливості. І в 2002 році 51-річний унікум, який так і не навчився, в силу фізичних особливостей, застібати гудзики, опановує гру на фортепіано! Проте додаткові навантаження, пов'язані з участю в багатьох заходах, не пройшли для нього безслідно. У грудні 2009 року у віці 58 років Кім Пік помер у шпиталі міста Солт-Лейк-Сіті від інфаркту міокарда.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.