25 листопада 2021

Великий хірург Микола Іванович Пирогов, який народився цього дня, 25 листопада 1810 року, в Москві, був тринадцятою дитиною в сім'ї. Через фінансові труднощі батька освіту в приватному пансіоні довелося перервати. Але, незважаючи на це, юнак настільки був одержимий мрією стати лікарем, що після закінчення звичайної школи він вступає на медичний факультет університету, потім їде за кордон, де у 22 роки отримує науковий ступінь доктора, а у 26 років стає професором Дерптського університету.

У той час анестезія ще не була винайдена, тому швидкість проведення операцій мала у багатьох випадках вирішальне значення. Микола Пирогов рано набув слави хірурга, здатного і якісно, і надзвичайно швидко проводити операції. Відомий випадок, коли Пирогову вдалося витягти камінь із сечового міхура пацієнта всього за півтори хвилини.

Керуючи кафедрою хірургії в Медико-хірургічній академії Санкт-Петербурга, Пирогов часто бере участь у військових діях на різних фронтах. У 1847 році, наприклад, він практикує польову хірургію на Кавказі. Під час Кримської війни стає головним хірургом обложеного Севастополя. Миколі Пирогову належить безліч найважливіших винаходів, які до нього ніколи не застосовувалися в практиці хірургічних втручань. Саме він почав використовувати метод знеболювання ефірним наркозом. Саме він вигадав гіпсову пов'язку. Саме він розробив метод проведення остеопластичних операцій, названий згодом операцією Пирогова.

Після повернення з театру військових дій до Санкт-Петербурга великий хірург несподівано для всіх потрапляє в опалу імператора і незабаром його звільняють з усіх державних посад, а потім і зовсім висилають до Одеси. І це, незважаючи на те, що заслуги Пирогова визнаються багатьма медичними академіями європейських країн. Всі ці обставини посилюються смертю коханої дружини, яка померла під час пологів і залишила під опікою чоловіка двох синів.

Засмучений подіями, Пирогов вирушає до свого маєтку під Вінницею, де створює безкоштовну лікарню для незаможних, займається розведенням квітів та написанням віршів, які навіть суворими критиками визнаються як дуже талановиті. Там же, у своєму улюбленому маєтку, Пирогов і залишає цей тлінний світ 5 грудня 1881 року. Протягом чотирьох годин тіло знаменитого хірурга було забальзамоване. Зберігається досі, кожні 5−6 років проходячи процедуру повторного бальзамування. «Бути щасливим щастям інших — ось справжнє щастя та абсолютний ідеал життя кожного, хто вибрав професію медика», — любив повторювати Микола Пирогов, який вважав себе по-справжньому щасливою людиною.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.