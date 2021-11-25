Віялові відключення електроенергії: коли українці можуть залишитися без світла

Днями Білорусь вкотре припинила постачання електроенергії після того, як тільки 6 листопада його відновила. Враховуючи, що останнім часом у вітчизняній енергетиці спостерігається кризова ситуація, такий крок може вплинути на забезпечення електроенергією не тільки промислових підприємств, а й населення. Пояснити, які загрози для нас несе чергове припинення імпорту електроенергії з Білорусі та в якому стані перебуває енергетика України, «ФАКТИ» попросили Ірину Береснєву — директорку компанії «АВГУСТА», що входить до Групи постачальників енергоресурсів Tolk.

«Є два варіанти розвитку подій, і обидва вони досить критичні»

— Білорусь припинила постачання електроенергії. Чи вплине це на енергетичний баланс України?

— Є уточнення. Білорусь поки що на деякий час припинила постачання електроенергії в Україну. Хоча це одразу позначилося на енергетичному балансі. Навіть при роботі чотирнадцяти атомних блоків з п'ятнадцяти маємо дефіцитні години у піковий час за порівняно теплої погоди!

На сьогодні ТЕЦ і ТЕС досі працюють обмеженою кількістю через прямий і дуже серйозний брак ресурсів, тобто вугілля та газу. Такий стан справ може спричинити тривожні наслідки в енергетиці України в осінньо-зимовий період.

— Яких заходів необхідно вжити, щоб не допустити дефіциту електроенергії?

— Заходи необхідно було вживати раніше — рік тому чи хоча б навесні чи влітку цього року. Сьогодні надто багато часу втрачено. На цей момент є два варіанти розвитку подій, і обидва вони досить критично можуть позначитися на добробуті країни та житті громадян.

Перший захід, який можна вжити, щоб уникнути дефіциту, — це віялові відключення виробничих потужностей для балансування енергетичної системи в години пікових навантажень. І другий, але не менш болісний метод, — це віялові відключення пікового часу споживання міст і сіл…

Хочу акцентувати: ці заходи найрадикальніші, яких, сподіваюся, не доведеться вдаватися в періоди гострого дефіциту електроенергії.

«Джерело фінансів залишилося одне — споживач»

— Тарифи для населення заморожені, але організації та бізнес оплачують електроенергію за ринковими цінами. Як це позначиться на роботі бізнесу та вартості товарів та послуг?

— Дуже правильно помічено, що ціни для населення заморожені, але організації та бізнес сплачують ціну, в рази дорожчу за ринкову. Прямим наслідком є зростання вартості всіх вироблених товарів в Україні, яке ми вже спостерігаємо. Далі український бізнес вимушено, повільно та впевнено згорне свою діяльність, а держава недоотримає доходи через прямі та непрямі податки. Резюмуючи, хочу поставити зустрічне запитання: кому полегшало від заморожування ціни для населення?

— За яких умов можливе зниження вартості електроенергії?

— Зниження вартості електроенергії малоймовірне, але можливе — при отриманні великих обсягів імпортного дешевого ресурсу від сусідніх держав із солідною атомною генерацією та без втручання впливових українських діячів. На жаль, як показує практика, це в нашій країні залишається за межами реальності.

Хоча навіть за збільшення імпорту енергоресурсів істотного зниження вартості електроенергії, швидше за все, не варто очікувати. Багаторічний недалекоглядний підхід до балансування енергетичної системи та стримування економічно обґрунтованого ціноутворення, у тому числі для населення, призвело до вимивання оборотних коштів галузі, обнулення інвестицій у теплову генерацію та розподільчі мережі, що, своєю чергою, потягнуло суттєві тарифні перекоси, які маємо сьогодні.

Також посилили ситуацію непродуманий запуск нової моделі ринку та його «надрегулювання». Тепер це все треба коригувати та виправляти, а грошового ресурсу зі сторони шукати вже не доводиться. Джерело фінансів залишилося одне — споживач, — підсумувала Ірина Береснєва.

Варто зазначити, що у Верховній Раді подали на розгляд проєкт закону про повну заборону імпорту білоруських товарів. Це стосується і нафтопродуктів, а основним імпортером в Україну є саме Білорусь. Раніше «ФАКТИ» розповідали, що буде з вітчизняним ринком пального у разі повного припинення постачання бензину та дизпалива з Білорусі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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