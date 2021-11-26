Дефіцит бензину та дизпального, черги на АЗС та різке подорожчання пального: з чим пов'язана така загроза

На тлі погіршення відносин між Україною та Білоруссю у Верховній Раді надали на розгляд проєкт закону про повну заборону імпорту білоруських товарів. Це стосується не лише картоплі, сиру, тракторів та автобусів, а й енергоресурсів, зокрема бензину та дизельного пального. Адже ні для кого не секрет, що наш паливний ринок дуже залежить від постачання білоруських нафтопродуктів. Відповісти на запитання, чим загрожує різке та повне припинення імпорту в Україну білоруського пального, «ФАКТИ» попросили директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна.

— Як і будь-яке радикальне рішення, ухвалення цього законопроєкту загрожує повною дестабілізацією ринку пального країни, тотальним дефіцитом, чергами на АЗС та спекулятивним подорожчанням пального, — повідомив експерт. — Тому що зараз 35−37% ринку дизельного пального та 45% ринку автомобільних бензинів припадає на Білорусь. Оперативно закрити такий обсяг пального буде неможливо, що неминуче спричинить ресурсну та цінову дестабілізацію.

Крім того, запровадження торговельного ембарго дасть побічний ефект і підштовхне нас до купівлі тих обсягів нафтопродуктів, що бракують, у Росії, збільшивши нашу залежність від країни-агресора. А це ще гірше, ніж те, що ми зараз імпортуємо пальне з Білорусі. Це взагалі капкан! Тому запровадження заборони на імпорт білоруського пального — дурна ініціатива.

Однак у нинішній ситуації, особливо коли ми бачимо побоювання щодо загострення відносин з Росією та Білоруссю, на порядку денному нашого уряду має стояти першочерговим питання зниження імпортозалежності. Ми вже давно мали мінімізувати постачання звідти. Але за останні два роки ніхто нічого в цьому напрямі не зробив. Але знижувати імпортозалежність потрібно з холодною головою, розуміючи, наскільки велика ця залежність зараз і чим загрожує економіці різкий та повний розрив торговельних відносин.

Такий величезний об`єм імпортних нафтопродуктів неможливо швидко замістити. Потрібна планомірна, системна робота з нарощування внутрішнього виробництва пального. А потенціал у нас дуже серйозний, що дозволяє збільшити нафтоперероблення вдвічі. Крім того, в Україні величезний профіцит потужностей у портах, що дає можливість отримувати ті об'єми пального, що бракують, морем. До того ж є інші напрямки. Наприклад, можна збільшити постачання з Польщі.

Загалом потрібна системна державна стратегія зниження нашої імпортозалежності від Білорусі та Росії. Але поки що ми не бачимо жодних ознак руху в цьому напрямку.

Якщо повернутись до законопроєкту про повну заборону імпорту товарів з Білорусі, то я думаю, що це популістська ініціатива, яку депутати не підтримають. Особливо за нинішніх економічних умов. Але ця ініціатива змушує владу ще раз звернути увагу на нашу величезну енергозалежність від країн, з якими Україна має недружні, ворожі відносини, — підсумував Сергій Куюн.

Варто зазначити, що з початком опалювального сезону енергетика України перебуває у кризовому стані. Експерти не виключають навіть віялові відключення електроенергії, якщо державі не вдасться відновити енергетичний баланс країни.

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