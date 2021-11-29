1 грудня 2021

Ім'я героїні нашої сьогоднішньої розповіді без перебільшення знайоме кожному з вас. Воно добре знане в усьому світі. І якщо вам жодного разу не доводилося особисто бувати в музеях воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні, Амстердамі, Відні, Нью-Йорку, Шанхаї чи Гонконгу, то принаймні чути про те, що це таке, вам доводилося напевно. Анна Марія Гросхольц народилася рівно 260 років тому, 1 грудня 1761 року у Страсбурзі. Її батько загинув ще до народження дівчинки, ось чому дитинство їй довелося провести в домі у дядька Філіпа Куртіуса, до якого вони з матір'ю переїхали. Лікар Куртіус був відомий своїм умінням створювати мініатюрні портрети з воску та емалі. Помітивши у племінниці інтерес до цього захоплення, незабаром вирішив долучити її до роботи у своїй майстерні, яку відкрив у центрі Парижу.

Спостерігаючи за вправною роботою Філіпа з воском, Анна Марія так захопилася наслідуванням його майстерності, що через якийсь час Куртіусу стало зрозуміло — поряд з ним виросла напрочуд талановита дівчина, здатна по пам'яті відтворювати найменші деталі портрету та одягу відвідувачів, які робили замовлення. Після смерті дядечка Анна Марія береться вести справу самостійно. І це в неї виходить настільки добре, що у 18 років її запрошують навчати цій непростій майстерності принцесу Єлизавету, сестру короля Людовіка XVI. Анна Марія живе чудово, отримуючи при дворі високу платню та користуючись заступництвом членів королівської родини. Але революція, що почалася у Франції, змітаючи все на своєму шляху, зачіпає і юну авторку воскових портретів. Як пособницю королівської влади, її кидають до в'язниці і засуджують до страти. Тільки якимось дивом в останній момент революціонери передумують відправляти на ешафот ні в чому не винну дівчину і відпускають її на волю.

Перебравшись до Англії, вона протягом 30 років їздить британськими островами, демонструючи колекцію воскових фігур відомих історичних героїв — Бенджаміна Франкліна, Вольтера, Робесп'єра, Марата. Створені її талановитими руками повнофігурні зображення людей напрочуд подібні до оригіналів. Від замовлень отримати свій портрет просто немає відбою. Мадам Тюссо (прізвище Тюссо Анна Марія отримує після шлюбу з інженером Франсуа Тюссо, якого вона залишає в Парижі) стає знаменитою і багатою. Більш того, її знаменитість і популярність дає їй можливість знімати посмертні маски і навіть зістригати волосся з голів щойно страчених відомих персон. І не тільки, до речі, страчених. Спеціально для англійців мадам Тюссо створює воскові постаті спочатку Річарда Левине Серце, Генріха VII, Марії Стюарт, Кромвеля та Марії Тюдор, а потім і Вальтера Скотта, Байрона, адмірала Нельсона.

У 1835 році син Франсуа, який став головним помічником Анни Марії, вмовив мати купити приміщення на лондонській вулиці Бейкер-Стріт і відкрити там стаціонарну виставку воскових фігур. Так з'явився перший у світі музей мадам Тюссо. Нині їх безліч по всьому світу.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.