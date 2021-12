2 грудня 2021

Вона могла б стати зіркою художньої гімнастики чи, наприклад, баскетболу. Говорять, у дитинстві і в тому, і в іншому дівчинка подавала великі надії. Але, почавши щонеділі співати в церковному хорі, вона так цим захопилася, що на якомусь етапі всім у її рідному містечку Маккомбе (штат Міссісіпі, США) стало зрозуміло — з Брітні може вийти гарна співачка. Так, власне, і сталося.

Перший же сингл Брітні Спірс (який сьогодні, до речі, виповнюється рівно 40 років), що вийшов у 1998 році під назвою «Baby One More Time», зробив виконавцю-початківець суперпопулярною. За короткий час було продано майже дев'ять мільйонів дисків! А вже через рік альбом під такою самою назвою лише розвинув цей божевільний комерційний успіх. Потім один за одним почали з'являтися альбоми «Britney», «In The Zone», «Blackout», «Circus», «Britney Jean» та інші, що дозволили молодій співачці увійти до списків найбагатших виконавців поп-музики у світі та залишатися в ньому досі.

Вона неодноразово включалася журналом «Forbes» до рейтингу найвпливовіших жінок планети. Вона не раз опинялася у першій двадцятці успішних жінок, зайнятих у шоу-бізнесі. Вона неодноразово викликала інтерес преси своїми неординарними вчинками у творчості, а й у особистому житті.

Наприклад, у січні 2004 року Брітні вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Олександра у «Маленькій білій весільній каплиці» у Лас-Вегасі. І цей шлюб було розірвано рівно через 55 годин. Під впливом Мадонни 2005 року Спірс захопилася вченням Каббали, але вже 2006 року публічно від нього зреклася. У 2007 році під враженням від смерті від раку улюбленої тітки, з якою вона була дуже близька, Брітні Спірс стрижеться налисо, а потім потрапляє до реабілітаційної клініки, де більше місяця намагається повернутися до нормального життя. І їй це, на щастя, вдається.

Після того, як у 2013 році Брітні Спірс та Джейсон Трейвік розірвали заручини та скасували весілля, співачка уклала з колишнім нареченим договір, за яким він погодився «ніколи не обговорювати поведінку зірки в період їхніх романтичних відносин», а вона заплатила за це 5 мільйонів доларів. Але не тільки на такі незвичайні речі витрачає свої мільйони Брітні Спірс. Два мільйони доларів вона пожертвувала на допомогу людям, чиї родичі загинули під час терористичної атаки на нью-йоркські хмарочоси 11 вересня 2001 року. Величезні кошти виділяє співачка благодійному «Фонду Брітні Спірс», який регулярно проводить заняття з талановитими дітьми із незаможних сімей, запрошуючи найкращих педагогів з вокалу та найкращих хореографів.

У той же час Брітні заявляє, що її сини Престон і Джейден триматимуться подалі від індустрії розваг: «Вони ще не розуміють, що таке слава. І дуже сподіваюся, що ніколи не зрозуміють». Після випуску альбому «Glory» («Слава») Брітні Спірс пояснила своє повернення у великий шоу-бізнес так: «Насправді я нікуди і не йшла — я завжди була тут. Можливо, просто відбулося оновлення та настав новий період у моєму житті. І це гарний час…»

