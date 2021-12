28 грудня 2021

Сказати, що дитинство нашого сьогоднішнього героя Джона Роджера Стівенса, який народився 28 грудня 1978 в американському Спрінгфілді, штат Огайо, було важким, значить, не сказати практично нічого. Його батьки загинули у автокатастрофі. Сироту Джона і двох його братів і сестру взяла на виховання бабуся. З 4 років хлопчик співав у церковному хорі, мріючи стати музикантом і весь час присвячуючи освоєнню гри на піаніно. Його старанність та цілеспрямованість були винагороджені. Після блискучого закінчення школи здібному юнакові запропонували стипендії одразу кілька університетів. Джон вибрав відомий у Пенсільванії коледж, де з властивою йому наполегливістю почав вивчати англійську мову та афроамериканську літературу. Але все-таки потяг до музики був головною його зіркою-дороговказом.

Ще в студентські роки Джон познайомився з соул-співачкою Лорін Хілл, яка найняла талановитого хлопця як піаніста для запису кількох своїх альбомів. Слід визнати, що Джону взагалі щастило на знайомство із добрими людьми. Наступною людиною, яка підтримала Джона, став відомий репер Каньє Вест. Він давно вже звернув увагу на класного піаніста та виконавця, який виступав із сольними концертами у Нью-Йорку, Бостоні та Вашингтоні. А тут ще почув у його композиціях легендарні нотки олдскула та запропонував молодому музикантові взяти псевдонім Ледженд (у перекладі з англійської — легенда). Так у США з'явився новий кумир молоді — Джон Ледженд.

Перший самостійний альбом Ледженда Get Lifted розійшовся в Штатах величезним тиражем. Він одразу зайняв високі місця у хіт-парадах, а сам молодий виконавець одразу ж був удостоєний престижної премії «Греммі» за найкращий вокал. Потім був другий альбом під назвою Once Again — і знову премія «Греммі». До речі, за свою досить ще коротку кар'єру Джон Ледженд отримав уже 10 премій «Греммі». Крім того, він є також володарем і «Еммі», і «Тоні», і навіть найпрестижнішого «Оскара». Так-так, у 2015 році за найкращу пісню до фільму «Сельма» Ледженд отримав «Оскар» та «Золотий глобус».

У 2016 році Джон, який раніше вже знімався в кількох фільмах, успішно пройшовши кастинг, був запрошений на зйомки мюзиклу «Ла-Ла-Ленд», де зіграв разом з Райаном Гослінгом та Еммою Стоун. А ще для фільму «Красуня і Чудовисько» Ледженд та Аріана Гранде виконали дуетом головну пісню (рімейк оригінальної версії 1991 року у виконанні Селін Діон та Піба Брайсона). А ще в 2018 році Ледженд зіграв роль Ісуса Христа в екранізації NBC знаменитої рок-опери Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Рейса «Ісус Христос — суперзірка», за що був удостоєний чергової премії «Еммі».

В особистому житті у нього все теж складається чудово. Після шести років залицянок за моделлю та телеведучою Кріссі Тейген Джон добився таки її руки та серця. І зараз щаслива пара виховує двох чарівних діток — п'ятирічну доньку Місяця Симона та трирічного сина Майлза Теодора. Джон став героєм серії документального фільму PBS «У пошуках свого коріння», в якому, розкриваючи секрет своєї національності, сказав, що в його жилах тече кров і африканців, і європейців, і корінних американців. Але хіба це настільки принципово для тих, хто не перестає захоплюватися талантами тепер уже всесвітньо відомого виконавця, який починав життя у справжніх злиднях?

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.