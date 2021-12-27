1 січня 2022

1 січня (19 грудня за старим стилем) у Київській Русі завжди вшановували пам'ять билинного богатиря Іллі Муромця, якого прийнято було вважати рятівником Києва від татарського Калин-князя. Прототипом легендарного богатиря був преподобний Ілля Печерський.

Хоча достовірних документальних джерел, що підтверджують це, знайти так і не вдалося, історики все-таки схиляються до версії про те, що Ілля Муромець був цілком реальним воїном, який служив київському князеві. А відсутність документальних джерел пояснюють, по-перше, частими набігами на стільний град Київ, під час яких книги з бібліотеки Києво-Печерської лаври неодноразово зазнавали знищення, і, по-друге, заздрістю родовитих бояр, обурених піднесенням вихідця з простої селянської сім'ї, який став одним з найшанованіших воїнів війська князівського.

У своїх спогадах Еріх Лясота, посол імператора Священної Римської імперії Рудольфа II, який побував у Києві в травні 1594 року, згадує ім'я Іллі Муромця, гробниця якого в Софії Київській була розграбована половцями і турботу про мощі якого взяла на себе Києво-Печерська Лавра у Ближніх печерах.

Взагалі від народження Ілля Муромець не те, що не був богатирем, він, більше того, до 33 років навіть ходити своїми ногами не міг через параліч ніг. Все це нібито сталося тому, що його дід, що мав славу затятого язичника, в гніві одного разу порубав сокирою православну ікону. Ось онук через це постраждав. Але Ілля постійно намагався хоч якось розвивати своє тіло. А потім уже «каліки перехожі» (народні цілителі) за допомогою заговореної води хлопця вилікували. І вирушив він тоді через ліси чернігівські до Києва служити князю.

Найвідомішим подвигом Іллі Муромця вважається його бій із Соловйом-розбійником. Цей знаменитий бандит контролював пряму дорогу до Києва, не даючи спокійно пройти «ні кінному, ні пішому». І ось, коли приблизно в 1168 Ілля приїхав до столиці, Мстислав, який на той час сидів на княжому престолі, доручив саме йому розібратися з розбійником, прозваним Солов'єм за вміння голосно свистіти. У жорстокому поєдинку Муромець розбійника переміг, звільнивши для людей «дорогу пряму». Оскільки «каліки перехожі» пророкували богатирю, що «смерть у бою йому не писана», то одна з легенд про його кончину говорила про те, що скам'янів він одного разу разом з конем своїм. Інша ж легенда розповіла про рішення Іллі Муромця стати ченцем і ніколи більше не піднімати меча. Ось з тих пір і існує повір'я про те, що нетлінні мощі билинного богатиря, поховані в Києво-Печерській лаврі, здатні вилікувати людей, які страждають на хвороби хребта, і тих, у кого повністю паралізовані ноги.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.