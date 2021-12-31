4 січня 2022

Нині вже у це важко повірити, але у шкільні роки майбутній великий фізик, астроном, математик і механік Ісаак Ньютон учнем був дуже посереднім. Це насамперед пояснювалося непростими сімейними обставинами. Ще до народження Ісаака (4 січня 1643) його батько помер. А мати, залишивши малюка під опікою бабусі, вирішила влаштовувати своє особисте життя без тягаря у вигляді дитини. Будучи нетовариським і замкненим у собі, Ісаак багато часу проводив, роблячи механічні іграшки. Його настільки ображали докори однокласників у розумовій відсталості, що він — на зло всім! — почав штудіювати науки і незабаром став одним із найкращих учнів. Так само блискуче потім молодий Ньютон, який захоплювався технікою і математикою, закінчив Кембриджський університет. Більше того, після його закінчення очолив університетську фізико-математичну кафедру.

В 1696 вже досить відомий учений отримує посаду наглядача, а потім і директора Монетного двору в Лондоні.

Саме йому приписують помітні успіхи в упорядкуванні всієї монетної справи в англійській державі. Весь цей час Ньютон не перестає активно займатися наукою.

Він формулює три закони механіки та закон всесвітнього тяжіння (до речі, ніякі яблука при цьому на його голову не падали — все це було гарною вигадкою французького письменника Вольтера), а також створює телескоп-рефлектор та проводить досліди з розкладання кольору. Відомо, що саме Ісаак Ньютон обрав сім основних кольорів видимого спектра. І саме Ньютон за допомогою переконливих експериментів довів, що білий колір є змішанням інших кольорів видимого спектру.

Після посвячення в 1705 королевою Анною тоді вже президента Лондонського Королівського товариства Ісаака Ньютона в лицарське звання він став першою в історії людиною, що отримала титул сера за наукові заслуги. Втім, сам сер Ісаак Ньютон про свої відкриття відгукувався досить скромно, заявляючи: «Якщо я й бачив далі за інших, то тому лише, що стояв на плечах гігантів». Гігантами для нього були Галілей, Кеплер та Декарт, яких він вважав найвидатнішими постатями в історії.

Помер знаменитий учений у своєму будинку в Кенсінгтоні (сьогодні є частиною Лондона) 31 березня 1727 року. Поховали його у Вестмінстерському абатстві. Вже багато років англійська наукова спільнота щороку відзначає День Ньютона.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.