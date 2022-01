29 січня 2022

Взагалі її справжнє ім'я Орпа. Саме цим ім'ям її назвали при народженні — на честь біблійного персонажа, сестри Руфи. Але заповнюючи документи новонародженої, акушерка переплутала літери. І так на світ з'явилася Опра Гейл Вінфрі, донька неодружених молодих людей — покоївки та шахтаря. Перші 6 років дівчинка провела у сільській глушині у бабусі, яка навчила її читати у 3 роки, яка щонеділі брала її з собою до церкви і яка страшенно пишалася тим, що маленьку онучку всі називали там «Проповідником» за вміння переказувати цілі глави з Біблії.

Проблеми в Опри почалися після того, як мати разом з нею переїхала до району старого гетто міста Мілуокі. У 9 років Опру зґвалтували. У 14 років вона народила дитину, яка незабаром померла. Потім вона взагалі втекла з дому. Коли батько, який проживав у Нешвіллі, штат Теннессі, вирішив велику увагу приділити вихованню нестерпної дівчинки, зайнявся нею, справа нарешті пішла на лад. Опра стала однією з найкращих студенток Університету штату Теннессі, виграла змагання з красномовства та перемогла у конкурсі краси Miss Black Tennessee.

У 17 років, продовжуючи навчатися в університеті, Вінфрі стала наймолодшим репортером у місцевому відділенні телеканалу CBS та першою чорношкірою жінкою-репортером телебачення Нешвілла. Потім вона перейшла на телебачення Балтімора та стала однією з ведучих ранкового ток-шоу.

Її успіхи вражали всіх, крім бабусі. Бабуся говорила, що Опра завжди була на сцені, й згадувала, як у дитинстві дівчинка постійно «брала інтерв'ю» у ляльок, зроблених з качана кукурудзи, та у ворон, що сиділи на паркані.

У 1986 році Опра створила власну програму, яка зробила її знаменитою, багатою та неймовірно впливовою жінкою не тільки у Сполучених Штатах, але й у всьому світі.

«Шоу Опри Вінфрі» виходило рівно 25 років (1986−2011) і за цей час журнал Forbes кілька разів називав її найвпливовішою жінкою у світі. А ще вона визнавалася найвпливовішою людиною у шоубізнесі (2009) та найвпливовішою знаменитістю (2010 та 2013).

У 2021 році статки Опри Вінфрі оцінювалися у 2,6 мільярда доларів. Вона стала першою темношкірою жінкою-мільярдером в історії.

Сьогодні Опра володіє власною кіностудією, журналом O, The Oprah Magazine, який редагує її багаторічна подруга Гейл Кінг, а також радіомережею та іменним кабельним телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

Після смерті своєї першої дитини Вінфрі ніколи більше не мала дітей. Вона вже 20 років живе зі своїм партнером Стедманом Грехемом та купою собак. Нерідко її підозрюють у гомосексуальності, натякаючи на надзвичайно близькі стосунки з Гейл Кінг, на що Опра спокійно відповідає: «Люди думають, що я мушу соромитися бути гомосексуальною і не допускати цього. Дурниці …»

У неї багато нерухомості — у Каліфорнії, Нью-Джерсі, Майамі, Колорадо, на гавайському острові Мауї. Їй подобається часто переїжджати з місця на місце. А ще — писати книги по кулінарії, «рецепти „на найвищому рівні“ для відмінних трапез та кращого життя». І при цьому вона примудряється чимало часу присвячувати вихованкам власної Академії для дівчаток та планує після виходу на пенсію жити в побудованому для них містечку при університеті. Своє важке дитинство Опра не забуває ніколи.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.