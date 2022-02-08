«Путін запропонував Порошенку будинок в Ростові»: Денисенко про погані сценарії Кремля для України

«Путін частіше за все говорить те, що є в його планах. І пасаж про п’ятого Президента навряд чи є експромтом. Ця фраза, цілком реально, із розряду того, що «ми подивимося, як вони будуть стрілять в жінок і дітей». Якщо хтось не пам’ятає, то саме так Путін попередив про «заградотряди» з жінок біля українських військових баз у Криму у 2014 році. Вже зараз, можна не сумніватися, базовий сценарій Путіна, в незалежності від того, будуть підписані Мінські угоди Зеленським чи ні, — дестабілізація в середині України. Отже, які ці сценарії дестабілізації? Тим більше що їх тою чи іншою мірою вже озвучують і Лукашенко, і Шольц.

1. Блекаут. РФ уже заявила, що до кінця березня не буде бронювати потужності газопроводу Ямал — Європа (той, що іде через Білорусь), а транзит нашою трубою впав на 50%. Зупинка прокачки газу на два-три тижні, а РФ юридично має на це право, призведе до енергетичного колапсу. Цей сценарій в офісі Президента, на жаль, взагалі не розглядали. Часу в Путіна не так багато — тиждень-два, щоб почати цей сценарій (з кінця березня опалювальний сезон в Європі де-факто закінчується і тиск ЄС на Україну зменшиться). В момент відключень починаються заворушення, ОПЗЖ і не тільки, говорять, що необхідно йти на всі поступки, Зеленський змушений підписати Мінські угоди, в Києві і низці регіонів можна спровокувати збройні сутички з поліцією умовного правого сектора, в яких звинуватять в тому числі й Порошенка. Як результат, Зеленський, напівлегітимний Президент, опозиція не має, що говорити, і маємо політичну турбулентність, помножену на приєднання України до ОРДЛО.

2. Загроза блекауту. По суті, це той самий перший сценарій, тільки без крайнощів масових відключень. Зеленський виходить до народу й пояснює, що в нього немає іншого варіанту, бо Порошенко підписав Мінські угоди, які зараз загнали нас в цей сценарій.

3. Локальне напруження (без переходу до прямих воєнних дій) на кордоні з Білоруссю (для Путіна принципово, щоб це було саме на кордоні з Білоруссю). Білоруси припиняють поставки дизеля, росіяни паралельно практично припиняють транзит газу, і далі повторюються попередні сценарії.

В усіх цих сценаріях різко зростає активність проросійських сил, кожна з яких спробує або набрати політичні бали, або не просто набрати політичні бали, але й зіграти в гру Росукренерго-2. І заява Фірташа — перша публічна пробна куля в цій грі (запам'ятається перший і останній крок, між іншим).

Отже, станом на зараз це три базові сценарії. Звичайно, європейці зараз нам запропонують гроші. Можливо, буде запропоновано перехідний період в один рік і якісь умовні мінімальні миротворчі місії. На жаль, в офісі Президента на Мінськ майже погодилися і зараз ведуть консультації з низкою політологів, журналістів та блогерів про те, як правильно комунікувати цю історію, і найближчим часом всі ми здивуємося, як багато вчорашніх ура-патріотів і активних ворогів Мінська заговорять про мир в медведчуківському значенні цього поняття. І однією з головних тез буде те, що саме Порошенко призвів до цієї ситуації.

Чи є альтернатива у Зеленського? Безумовно, є. Бо, як сказав на днях один відомий і досвідчений аналітик, «в іншому випадку ми отримаємо Чечню, на яку у нас просто не буде грошей». Про те, що ми почнемо жорсткий дрейф в сторону Москви, годі й говорити. І тут багато хто з тих, для яких головний принцип життя «Какая разница» зрозуміє, чому так часто ми чули фразу «Чому ми досі не в НАТО?».

Для того, щоб уникнути цих найгірших сценаріїв, Зеленському потрібно почати комунікацію з народом з попередженням про загрози і нічого не підписувати, висуваючи в рамках Мінська моделі, неприйнятні РФ. І тоді Путін точно втратить час, і ми зможемо вистояти", — написав аналітик у соцмережі.

Фото dniprograd.org

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter