«Євробачення-2022»: онлайн трансляція другого півфіналу
В італійському Турині на арені PalaOlimpico відбувається 66-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Другий півфінал, у якому беруть участь представники 18 країн, стартує о 22:00 за Києвом.
У прямому ефірі конкурс транслюватиме телеканал «UA:Культура», а також шоу можна дивитися на онлайн платформах Громадського та в додатку «Дія».
Традиційно конкурс коментує Тимур Мірошниченко. Цього року він веде прямий ефір із бункера.
У другому півфіналі очікується сильніша конкуренція, ніж у першому. У конкурсі бере участь легендарний фінський гурт The Rasmus. Рокери потоваришували з Kalush Orсhestra й заінтригували заявою про можливу колаборацію.
Учасники другого півфіналу:
1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
2. Ізраїль: Michael Ben David — IM;
3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
6. Мальта: Емма Мускат І Ам (What I Am);
7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
9. Кіпр: Andromache — Ela;
10. Ірландія: Brooke — That's Rich;
11. Північна Македонія: Andrea — Circles;
12. Естонія: Stefan — Hope;
13. Румунія: WRS — Llámame;
14. Польща: Ochman — River;
15. Чорногорія: Vladana — Breathe;
16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
18. Чехія: We Are Domi — Lights Off.
Лише 10 із них за результатами голосування журі та телеглядачів потраплять у фінал, який відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.
Раніше представник Ізраїлю на «Євробаченні» здивував несподіваною новиною — він одружується зі своїм бойфрендом.
«ФАКТИ» повідомляли подробиці першого півфіналу. На арені засвітився Філіп Кіркоров, якого на батьківщині засудили за відсутність патріотизму. Нагадаємо, росію виключили із конкурсу за військове вторгнення в Україну.
Фото EBU67
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