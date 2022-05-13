«Євробачення-2022»: переможці другого півфіналу
В італійському Турині на арені PalaOlimpico завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», в якому брали участь 18 країн.
За результатами голосування професійного журі та телеглядачів боротьбу за перемогу у фіналі продовжать 10 артистів.
Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
Естонія: Stefan — Hope;
Румунія: WRS — Llámame;
Польща: Ochman — River;
Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
Чехія: We Are Domi — Lights Off.
Фінал «Євробачення» відбудеться 14 травня. Тоді і стане відоме ім'я переможця. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.
Раніше представник Ізраїлю на «Євробаченні» здивував несподіваною новиною — він одружується зі своїм бойфрендом.
«ФАКТИ» повідомляли подробиці першого півфіналу.
На арені засвітився Філіп Кіркоров, якого на батьківщині засудили за відсутність патріотизму. Нагадаємо, росію виключили із конкурсу за військове вторгнення в Україну.
Фото EBU58
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