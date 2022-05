«Євробачення-2022»: переможці другого півфіналу

В італійському Турині на арені PalaOlimpico завершився другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», в якому брали участь 18 країн.

За результатами голосування професійного журі та телеглядачів боротьбу за перемогу у фіналі продовжать 10 артистів.

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;

Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;

Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;

Естонія: Stefan — Hope;

Румунія: WRS — Llámame;

Польща: Ochman — River;

Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;

Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;

Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Фінал «Євробачення» відбудеться 14 травня. Тоді і стане відоме ім'я переможця. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.

Раніше представник Ізраїлю на «Євробаченні» здивував несподіваною новиною — він одружується зі своїм бойфрендом.

«ФАКТИ» повідомляли подробиці першого півфіналу.

На арені засвітився Філіп Кіркоров, якого на батьківщині засудили за відсутність патріотизму. Нагадаємо, росію виключили із конкурсу за військове вторгнення в Україну.

