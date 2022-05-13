Що перш за все робити водію, який потрапив у ДТП: поради експерта

Мабуть, сьогодні важко знайти водія, який би жодного разу не потрапив у ДТП чи не став її свідком. Адвокат Олександр Вишневий пояснив, що перш за все необхідно робити у такій ситуації.

— Насамперед слід увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Вийти з автомобіля та встановити знак аварійної зупинки. З’ясувати, чи немає в результаті ДТП постраждалих осіб. Якщо є, то одразу викликати швидку медичну допомогу по номеру 103. За можливості надати потерпілим особам першу медичну допомогу, — радить адвокат. — Після цього одразу викликати працівників поліції за телефоном 102. Далі раджу зробити за допомогою фото та відео масштабну зйомку загальної обстановки місця аварії, зафіксувати елементи проїжджої частини з прив’язкою до автомобілів, їх взаємного розташування, зафіксувати їх пошкодження, гальмівні шляхи, стан шин та осип на проїжджій частині, який утворився в результаті контактування автомобілів. Після того записати контактну інформацію учасників та очевидців ДТП, зробити фотокопію полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності інших учасників аварії. Повідомити вашу страхову компанію про настання ДТП та слідкувати за тим, щоб до прибуття працівників поліції транспортні засоби та предмети, які мають відношення до аварії, не переміщувалися. З’ясувати в учасників аварії та свідків події щодо наявності в їхніх авто відеореєстратора, на якому можуть бути зафіксовані її обставини.

— Коли прибуде поліція, слід теж дотримуватись певного алгоритму дій?

— Після прибуття працівників поліції коректно та максимально точно розповісти про обставини ДТП. Надати письмові пояснення, максимально точно роз`яснивши власну версію події, механізм та причини ДТП. Раджу слідкувати за діями працівників поліції з метою здійснення ними точної фіксації на схемі місця ДТП всіх об’єктів та обставини, що стосуються події та можуть мати значення для об’єктивного визначення її причин. Варто мати на увазі, що у випадку незгоди з даними які відображені на схемі, ви маєте право викласти свої зауваження письмово.

Потрібно надати працівникам поліції всю наявну у вас інформацію та докази, які свідчать про вашу непричетність або ж, навпаки, причетність іншого учасника до цієї ДТП. Після фіксації обставин аварії та вивчення всієї доказової бази працівниками поліції щодо особи, яка на їхню думку, вчинила ДТП, складається протокол про адміністративне правопорушення, що надалі передається до суду разом з іншими матеріалами.

У випадку незгоди з протоколом у ньому мають бути відображені заперечення, в яких слід розкрити зміст обставин, чому саме особа не згодна з протоколом. Після складання протоколу його, а також інші матеріали, які складено на місці ДТП, слід сфотографувати та зберегти.

Раніше адвокат розповів, чи передбачена кримінальна відповідальність за вилучення авто під час війни.

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