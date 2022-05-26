«Не можна висаджувати шовковицю на заболочений і засолений ґрунт»: поради садівника

Шовковиця надзвичайно багата на вітаміни. Вона покращує зір і слух, знижує рівень цукру в крові, підвищує тиск. Як правильно доглядати за деревом, аби щороку отримувати неймовірні врожаї — знає садівник Василь Іванюк.

«Шовковицю легко вирощувати. Вона любить помірний полив, відмінно переносить обрізку, взимку не потребує укриття, а влітку спокійно витримує засуху. Власники невеликих земельних ділянок можуть посадити плакучу шовковицю, яка не займе багато місця. Ще потрібно врахувати й те, що вона буває самозапильна (однодомна — на одному дереві є чоловічі й жіночі квітки в одному суцвітті) або має жіночі і чоловічі рослини (дводомні). В залежності від цього садять одне дерево або обов'язково пару (чоловіче й жіноче дерево). Відстань між деревами має бути 5 метрів. Для посадки саджанців шовковиці підбирають добре освітлене, захищене від холодних вітрів і протягів місце, бажано на південній стороні ділянки. Не можна висаджувати шовковицю на заболочений і засолений ґрунт. Ґрунтові води мають залягати на глибині не менше 1,5 м. Шовковиця гарно росте на легко- або середньо суглинистих ґрунтах, багатих на поживні речовини. Найкращий час для висаджування шовковиці — це середина весни або рання осінь (вересень-жовтень). Шовковицю, яка росте у контейнері, можна висаджувати й влітку».

За словами господаря, догляд за шовковицею включає полив, обрізування і сезонне обприскування проти шкідників.

«Поливають шовковицю з весни до липня, але тільки в дуже суху погоду, а потім полив припиняють. У цей же час її підживлюють. Навесні у підживленні має переважати азотна складова, а влітку — фосфати й калійні добрива. Обрізають шовковицю, коли рослина перебуває у стані спокою. Навесні — у квітні-травні, восени — після листопаду».

Раніше городники давали кілька простих порад щодо догляду за гарбузом, щоб він виріс великим і смачним.

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter