Щоб гарбуз на вашій ділянці виріс великим і смачним: кілька простих порад щодо догляду за рослиною

Для того, щоб виростити смачний гарбуз, з якого можна приготувати масу страв, у тому числі й гарбузову запіканку, й крем-суп, рослину потрібно добре підгодовувати.

Кілька варіантів підживлення рекомендують автори «Моя дача. Сад та город» .

Ними можуть бути:

Нітрофоска (10 г на один кущ). Препарат зазвичай вносять у сухому вигляді, а потім поливають рослини. Після того, як у гарбуза з'являться вуса, підгодовують розчином: 15 г нітрофоски розвести водою за інструкцією.

Попіл. Ним слід посипати рослини з розрахунку 1 склянку на кущ.

Гарбузові пагони можуть досягати 3−4 метрів завдовжки, на яких зав'язується багато плодів. Проте всі вони дозріти не встигнуть — зайву зав'язь краще обірвати. Після появи на основному пагоні третього плоду інші зав'язі видаляють.

Також потрібно обрізати всі пагони, які виростають із пазух вторинних пагонів. Коли плоди гарбуза своїми розмірами нагадуватимуть футбольні м'ячі, пагони теж потрібно зрізати, залишивши один — найякісніший та рівний.

Гарбузам потрібен захист від сонця, адже ультрафіолет сприяє затвердінню шкірки, що не дає плоду рости далі. Нею може стати спанбонд, натягнутий на дуги, або стара непотрібна парасолька.

Раніше досвідчені городники давали поради щодо вирощування огірків та помідорів, зокрема щодо застосування для інтенсифікації зростання гліцерину.

Також радять вперше підгодовувати розсаду томатів та перців комплексними добривами з високим вмістом фосфору. А полуницю — підживлюванням з золою, марганцівкою, борною кислотою та йодом.

Фото Pixabay

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