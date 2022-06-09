«Пляшка пива або 45 мл горілки»: лікарка розповіла про «корисні» дози алкоголю

Часто до психоневролога Вікторії Малиш звертаються пацієнти та запитують, скільки можна та чи безпечно вживати алкоголь. За її словами, не існує безпечної дози, але умовно такою дозою, згідно з рекомендаціями Департаменту охорони здоров’я США, є 14−28 грамів спиртового еквівалента.

— Якщо перевести це на «мову» поширених алкогольних напоїв, то 14 грамів — це приблизно 45 мл 40% горілки, келих (150 мл) 12% вина чи невелика (330 мл) пляшка 5% пива на добу! — говорить Вікторія Малиш.

— Як це впливає на нервову систему?

— Уже через пів хвилини після того, як ви випили келих вина, етанол потрапляє в клітини мозку. Відбувається порушення роботи різних його відділів, зокрема, гіпоталамуса (відповідає за контроль температури тіла, частоти серцевих скорочень тощо), гіпокампа (пам'ять), мозочка (координація рухів). Крім того, руйнуються зв’язки між нейронами та порушується робота нейромедіаторних систем: дофамінової (відповідає за мотивацію, передчуття задоволення) та гамма-аміномасляної кислоти (відповідає за процеси гальмування).

— Щодо безпечної дози, то як вона діє на організм?

— Помірні дози алкоголю мають психостимулювальний ефект, збуджують найчутливіші дофамінові нейрони, які відповідають за мотивацію, очікування задоволення та координацію дрібних рухів. Тому настрій у людини поліпшується, вона відчуває зняття втоми, емоційну розкутість. Середні дози алкоголю (30−60 г) вже мають діаметрально протилежну дію. Тепер переважно збуджуються гальмівні нейрони. Тому наступає стан сонливості — це один з природних механізмів захисту від інтоксикації.

Однак ті, хто доходять до високих доз алкоголю (60−100 г), можуть розраховувати на особливий «індивідуальний ефект» залежно від того, які з ансамблів нейронів перезбудяться чи загальмуються. Проявляється це в гіперзбудженні й агресії або ж у плачу та глибокій депресії.

Найкраща стратегія — не переходити умовно безпечну межу споживання алкоголю. Для кожного вона буде індивідуальною в силу таких факторів, як вік, стать, загальний фізичний стан тощо.

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