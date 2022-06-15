22 червня 2022

Матьє Рікар відомий як автор, що пише про буддизм. А ще — як буддійський монах тибетської школи Ньінгма, який проживає в монастирі Шечен у Непалі. Народився він у сім'ї паризького філософа Жана-Франсуа Ревеля (перше прізвище Рікар) і виріс в інтелектуальному середовищі, що оточувало батька. 1967 року 21-річний Матьє вперше відвідав Індію. У 1972 році він отримав докторський ступінь у галузі молекулярної генетики в Інституті Пастера, після чого відійшов від наукової діяльності на користь практики буддизму Тибету.

Він вирушив у Гімалаї і вивчав буддизм під керівництвом Кангьюра Рінпоче та інших великих майстрів Тибету. Потім став близьким учнем та помічником Ділго К'єнце Рінпоче, і залишався з учителем до його смерті у 1991 році. З того часу Матьє Рікар присвятив себе виконанню завдань, покладених на нього вчителем. Наприклад, переклав з тибетської мови кілька книг, у тому числі «Житіє Шабкара». Також Рікар відомий як фотограф, портфоліо якого складається з декількох альбомів, присвячених культурі буддизму Тибету. Значну частину своїх зусиль та авторських гонорарів Матьє спрямовує на благодійні проекти в Азії, у тому числі на будівництво та підтримку лікарень, шкіл та дитячих будинків. З 1989 року перекладає промови Далай-лами французькою мовою.

У своїх публікаціях Матьє Рікар ділиться простими рецептами щастя, що ґрунтуються на власному досвіді. А досвіду у питаннях щастя, схоже, йому не позичати. Недарма Рікар був названий найщасливішою людиною у світі. І це не голослівне твердження: свого часу він був піддослідним добровольцем у дослідженні стану щастя у Вісконсинському університеті, де набрав -0.45 балів, що не було порівняно ні з ким із сотень інших добровольців: +0.3 у цих експериментах означали депресію, а -0.3 величезне щастя.

Матьє запевняє, що розум можна навчити звичці до благоденства для створення справжнього почуття безтурботності та завершеності.

Ось лише кілька його порад.

Припиніть думати лише про себе

Коли ваші думки спрямовані лише на вас, це виснажує. Ви починаєте сприймати світ як потенційну загрозу вашому внутрішньому світу. Потрібно намагатися бути доброзичливішим, але це не означає, що можна дозволяти іншим сідати вам на шию.

Почніть тренувати свою свідомість

Як марафонець, якому потрібно вперто готуватися, щоб пробігти кілька десятків кілометрів, наша свідомість також потребує інтенсивного тренування, щоб стати щасливішим. Основними складовими щастя є доброзичливість, увага та емоційна рівновага. Сприймайте їх як навички, які потрібно опанувати.

Думайте про щось хороше хоча б 15 хвилин на день

Спробуйте зосередитись на тому, що викликає у вас тільки приємні думки, і постарайтеся ні на що інше не відволікатися. Якщо ви почнете так тренуватися, то вже за два тижні відчуєте позитивний психологічний ефект і почнете сприймати навколишній світ простіше.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.