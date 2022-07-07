Погрожують інфраструктурі Польщі: в білорусі назвали причину ймовірного удару

В білорусі, яка, за даними української розвідки, утримує на кордоні з Україною сім батальйонних груп, вибухнули загрозами на адресу Заходу, зокрема Польщі та країн Балтії.

Як пише «БЕЛТА», начальник головного розвідувального управління — заступник начальника генерального штабу в Білорусі генерал-майор руслан косигін пообіцяв «адекватну і жорстку відповідь на провокації Заходу».

Представник країни, з території якої російські війська вторглися в Україну і продовжують завдавати авіаударів по українськими населеними пунктами, заявив, що США «планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти росії та її союзників». При цьому він назвав полігоном території сусідніх Польщі та країн Балтії.

косигін вважає, що підтвердженням цих задумів є і «заходи з оперативної та бойової підготовки, в рамках яких відпрацьовуються питання перекидання військ, створення угруповань, їхнього застосування та всебічного забезпечення, а як противник розглядаються росія і білорусь».

Він пригрозив, що у разі початку конфлікту територія Польщі та її військова інфраструктура — центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури — «стає першочерговим об'єктом удару».

«Відповідь буде миттєвою. Саме по них буде завдано ударів, якщо тільки вони спробують розмовляти з нашою державою з позиції сили», — стверджує руслан косигін.

Тим часом канал «Беларускі Гаюн», який моніторить військову активність на території рб, повідомляє, що офіційний мінськ продовжив до 7 жовтня 2022 року дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні білорусі. Обмеження не поширюється на авіацію зс рб та держприкордонний комітет рб.

Зазначається, що таким чином загроза ракетного обстрілу України з боку білорусі зберігається ще на три місяці. Саме з півдня білорусі запускаються ракети у бік України. З лютого 2022 року по українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал Фредерік Бен Ходжес зазначав, що для запобігання ракетним атакам Україні слід було б завдавати ударів по аеродромах, які використовуються російськими літаками.

Фото з Вікіпедії

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