«При кровотечі накладіть пов'язку, яка давитиме на рану»: як рятувати домашнього улюбленця, який постраждав через війну

Під час війни ризик поранення дуже високий не тільки у людей, а й у тварин. Якою має бути послідовність дій у разі отримання чотирилапим колотої, різаної або вогнепальної рани кінцівок, розповіла ветеринар-терапевт Марія Кудря.

- Перш за все, потрібно оглянути рану (не забуваємо, що руки повинні бути чисті та оброблені антисептиком, в ідеалі в медичних рукавичках), — пояснює ветеринарка. — Якщо є масивна зовнішня кровотеча, зупиніть її за допомогою прямого тиску на рану або трохи вище за неї, поки не знайдете можливості використовувати кровоспинний джгут, турнікет або стислу пов'язку. Якщо з рани незначна кровотеча — накладіть пов'язку, яка давитиме на рану, використовуючи для цього серветки (стерильні, за наявності) і еластичний або простий бинт.

Коли в рану потрапили дрібні предмети і ви можете їх легко видалити — зробіть це, якщо вам не знадобиться допомога лікаря. Виконуючи перев'язки в наступні дні, щодня обробляйте ділянку навколо рани з використанням одного з наступних препаратів: хлоргексидин; повідон-йод; 70% розчин етанолу або будь-який інший антисептик зі своєї аптечки. Також можна робити на рану аплікації у вигляді лівомеколю, нанесеного на бинт або марлю. Можна дати потерпілому знеболювальне, для тварин це рімадил, рікарфа, мелоксивет, мелоксикам та їхні аналоги. Але перед цим порадьтесь із ветеринаром.

Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не гоїться, слід якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Коли такої можливості немає, то, за словами Марії Кудрі, необхідно починати антибіотикотерапію і при першій можливості звернутися до лікаря.

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