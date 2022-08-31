Що робити, якщо бракує страхового стажу для пенсії: у ПФУ дали пораду

З 1 січня 2004 року в Україні було законодавчо запроваджено базове поняття, про яке потрібно знати майбутнім пенсіонерам — страховий стаж. Ним вважається період, коли людина офіційно працює і за неї сплачуються соціальні внески.

Таким чином, ті українці, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали — не відносилися до категорії застрахованих осіб.

Саме їм у Пенсійному фонді радять не зволікати та укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового державного соціального страхування.

Договір про добровільну сплату єдиного внеску можна укласти за місцем проживання, звернувшись до податкового органу з необхідним пакетом документів:

заява статутної форми;

копія трудової книжки (за наявності);

виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копія документа, що засвідчує особу.

Розмір єдиного соціального внеску, що сплачується щомісяця, не може бути меншим від мінімального страхового внеску (на сьогодні — це 1430 гривень).

При одноразовій сплаті єдиного соціального внеску за попередні періоди, у яких людина не підлягала страхуванню, сума сплаченого внеску за кожен місяць такого періоду вдвічі більша: мінімальний страховий внесок помножено на коефіцієнт «2». Одноразова сплата єдиного соціального внеску провадиться однією сумою за весь період протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію — наприкінці року чи на початку наступного.

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