39.75 / 40.61 39.67 / 40.69
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Що робити, якщо бракує страхового стажу для пенсії: у ПФУ дали пораду

11:14 31 серпня 2022
Пенсіонерка

З 1 січня 2004 року в Україні було законодавчо запроваджено базове поняття, про яке потрібно знати майбутнім пенсіонерам — страховий стаж. Ним вважається період, коли людина офіційно працює і за неї сплачуються соціальні внески.

Таким чином, ті українці, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали — не відносилися до категорії застрахованих осіб.

Саме їм у Пенсійному фонді радять не зволікати та укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового державного соціального страхування.

Договір про добровільну сплату єдиного внеску можна укласти за місцем проживання, звернувшись до податкового органу з необхідним пакетом документів:

  • заява статутної форми;
  • копія трудової книжки (за наявності);
  • виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
  • копія документа, що засвідчує особу.

Розмір єдиного соціального внеску, що сплачується щомісяця, не може бути меншим від мінімального страхового внеску (на сьогодні — це 1430 гривень).

При одноразовій сплаті єдиного соціального внеску за попередні періоди, у яких людина не підлягала страхуванню, сума сплаченого внеску за кожен місяць такого періоду вдвічі більша: мінімальний страховий внесок помножено на коефіцієнт «2». Одноразова сплата єдиного соціального внеску провадиться однією сумою за весь період протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію — наприкінці року чи на початку наступного.

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог

Що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію: таролог дала відповідь

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Пенсія

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: яка виплата вигідніша

міль

Цей запах відлякує міль: як позбутись шкідника швидко та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту