40.49 / 41.40 40.01 / 41.06
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«На місці загиблого дерева три роки небажано висаджувати нове»: що робити, якщо ділянка заросла чагарником

22:29 17 вересня 2022
сад

Часто власник садової ділянки стикається з необхідністю спиляти частину дерев (про те, чим підживити садок у вересні, читайте тут). Якщо вам дісталася ділянка, що заросла чагарником або деревами, «Порадник» поділився дієвими лайфхаками.

«Якщо дерева, що зростають, не фруктові — перший рік після випилювання висаджують культури, що добре ростуть на цілині. Можна вирощувати картоплю, баштан, огірки, капусту. Наступного року, коли здолаєте деревні пагони, можна закладати сад. Відразу ж у перший рік садити кущі та дерева небажано, тому що у ґрунті дуже багато дротяника, хрущів та іншої живності. Якщо, наприклад, ділянка заросла вишняком, терником або пагонами сливи, не можна висаджувати кущі й дерева протягом трьох років. Перші три роки на ділянці вирощують овочі.

Якщо ви спиляли загибле або малопродуктивне дерево, тоді небажано висаджувати нове протягом трьох-п'яти років".

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як висадити восени фундук.

Читайте також: Головне — не нашкодити деревам: як правильно обрізати сад восени

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

жінка

Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

крейсер Москва

Моряки марно чекали на допомогу: стали відомі нові подробиці загибелі екіпажу крейсера «Москва»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту