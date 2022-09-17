«На місці загиблого дерева три роки небажано висаджувати нове»: що робити, якщо ділянка заросла чагарником

Часто власник садової ділянки стикається з необхідністю спиляти частину дерев (про те, чим підживити садок у вересні, читайте тут). Якщо вам дісталася ділянка, що заросла чагарником або деревами, «Порадник» поділився дієвими лайфхаками.

«Якщо дерева, що зростають, не фруктові — перший рік після випилювання висаджують культури, що добре ростуть на цілині. Можна вирощувати картоплю, баштан, огірки, капусту. Наступного року, коли здолаєте деревні пагони, можна закладати сад. Відразу ж у перший рік садити кущі та дерева небажано, тому що у ґрунті дуже багато дротяника, хрущів та іншої живності. Якщо, наприклад, ділянка заросла вишняком, терником або пагонами сливи, не можна висаджувати кущі й дерева протягом трьох років. Перші три роки на ділянці вирощують овочі.

Якщо ви спиляли загибле або малопродуктивне дерево, тоді небажано висаджувати нове протягом трьох-п'яти років".

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як висадити восени фундук.

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