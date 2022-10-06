З початку війни розірвалися логістичні зв'язки між підприємствами, знизилася купівельна спроможність населення. Майже 5 млн українців залишилися без роботи. Тому першочергове завдання на сьогодні для кожного підприємця — відновити вітчизняне виробництво та створити робочі місця для громадян країни. Так вважає бізнесмен та кризовий менеджер Сергій Анпілогов.

Його шлях у приватному бізнесі розпочався у 2000 році. Вже у 2007 році Сергій організував «Українську пивну групу» («UBG»), до якої увійшли чотири Заводи — мелітопольський, лисичанський, запорізький та криворізький. Сьогодні Анпілогов є власником UBG, Мелітопольського та Луцького пивзаводу «ZEMAN», а також двох дистриб'юторських компаній — UBG та Бір-Системс (BEER-SYSTEMS). У 2014 році Анпілогов відкрив в Україні готельний комплекс Villa San — Remo Resort & Spa. У 2015 році організував компанію «Edelweiss Baden — Baden GmbH» у Німеччині. 2016-го створив спільну німецько-українську компанію з виробництва пива під міжнародною торговою маркою «Байєр». Продукція підконтрольних йому пивзаводів має понад 50 золотих медалей і є переможцем та призером багатьох міжнародних виставок та конкурсів. Особисте бачення Анпілогова і його переконання, що бездоганна якість продукції є запорукою успіху бізнесу, призвели до появи особливої гордості Анпілогова — пива «Альберт» власного виробництва фірми «Monaco beer international», що навіть отримало визнання якості навіть найвибагливішого споживача, та постачалося до резиденції палацу принца Монако.

Військові дії болюче вдарили по бізнесу кожного українця. Анпілогов не виключення. У захопленому ворогом Лисичанську великий завод Анпілогова зруйнований вщент. У Мелітопольського — втрачено все обладнання та активи, без роботи залишилися понад 450 працівників. Лідер Анпілогов розбомблений завод у Лисичанську не кинув напризволяще — а особисто організував евакуацію та похорон загиблих, профінансував лікування поранених, надав допомогу постраждалим.

«Головне в Українському сьогоденні — це не розгубитись і знати, куди рухатися і що робити, адже навіть в умовах війни ситуація не є безнадійною», — каже Сергій Анпілогов.

Незважаючи на активні військові дії в країні, Анпілогов блискавично зреагував на зміни умов ринку. Після втрати виробництв на окупованих територіях він вирішив не закривати бізнес, а навпаки посилити позиції на Луцькому заводі «Земан». Попри постійні обстріли він зміг швидко налагодити оновлені процеси виробництва пива, але й приготувати до випуску лінію нових вітамінізованих безалкогольних напоїв. Потужності заводу збільшились у півтора раза! Але найголовніше, зі слів Анпілогова, це те, що йому вдалося забезпечити роботою вдвічі більше людей, ніж до війни. Майже пів тисячі робітників тепер можуть не думати, як прогодувати свої родини.

Більше того, саме він і саме зараз перший в Україні впроваджує у власне виробництво використання новітніх технологій, а саме метаданих. Це дозволяє відстежувати зміни практично у реальному часі і максимально швидко реагувати на коливання ринку та ефективно працювати на виробництві та відділах збуту. За словами Сергія Анпілогова, створення та фінансування аналітичного відділку на підприємстві має відмінні перспективи.

«На прикладі заводу „Земан“ ми бачимо, як неможливе стає можливим», — розповів Анпілогов.

Бізнесмен переконаний, — після перемоги ми відбудуємо державу, зробимо її ще сильнішою і економічно потужнішою. Адже українці, як ні один інший народ сучасного світу, буде вміти реагувати на нестандартні умови ведення бізнесу і використовувати набутий сьогодні неоціненний досвід збереження колективу та виробництва в кризовий час не лише на окремому підприємстві, але й для подальшого розвитку галузі і країни загалом.

«Інакше і бути не може — адже в нашій країні рости і жити нашим дітям», — додає знаковий бізнес-лідер України Сергій Анпілогов.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram