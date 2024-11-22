Українців очікує зниження ставок на іпотеку: кому пощастить

Українські банки всерйоз задумали взятися за розробку спеціальних банківських програм для ветеранів війни. Одним із віддзеркалень цього стане доступніша іпотека для купівлі житла, яка у 2025-му році, залежно від першого внеску і терміну позики, скоротиться до 5−15%, що в середньому на 1−2% нижче від ринкових ставок.

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Про це «ФАКТАМ» розповів Сергій Мамедов, голова правління банку «Глобус». Експерт зазначив, що за сприятливих економічних і військових обставин, у 2025 році частка «ветеранських» кредитів у кредитних портфелях банків сумарно може скласти до 5%, а у 2026 році — до 15%.

- Переважна більшість банків у 2025 році можуть впровадити спеціальні «ветеранські» програми, при цьому вони будуть комплексними, всеосяжними: це і кредитні, і депозитні програми, безоплатне карткове обслуговування, — підкреслив він.

Сергій Мамедов прогнозує, що наступного року частка пільгових депозитів для ветеранів може перевищити 7% від загальної кількості нових вкладів, а 2026 року вона може скласти понад 20%.

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Експерт наголосив, що важливою для розвитку «ветеранських» програм стане співпраця банків із різноманітними ветеранськими об'єднаннями й асоціаціями, які працюють як хаби і дають змогу «з перших вуст» зрозуміти їхні реальні потреби та втілити їх у банківських продуктах. Також важливим стане ухвалення законопроєкту № 19258 «Про ветеранське підприємництво», який дасть змогу чітко визначити, що таке «ветеранський» бізнес.

Усе це дасть змогу допомогти вирішити цілу низку нагальних проблем ветеранів: від можливості стати власником омріяної квартири до започаткування й розвитку власної справи. Наразі фінустанови готові запропонувати знижені ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу (у середньому на 1−2 в.п.), підвищені ставки за гривневими депозитами (на 0,5−1 в.п.), створення спеціальних карткових програм з їхнього безоплатного обслуговування.

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- Старт ветеранських програм — це не додаткова реклама для того чи іншого банку, а нагальна потреба в адаптації ветеранів до мирного життя, розв'язання їхніх нагальних потреб у житлі та розвитку власної справи, — підсумував Сергій Мамедов.

Раніше повідомляли про те, що в Україні вже існує маса різних державних програм пільгового кредитування, якими можуть скористатися багато українців.

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