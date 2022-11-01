Як підтримати дитину під час повітряної тривоги, коли чути вибухи: рекомендації фахівців

Повномасштабна війна, яка триває в Україні вже дев'ятий місяць, дуже впливає на психоемоційний стан людей.

Особливо страждають діти. Вони дуже емоційно реагують на сирену повітряної тривоги та звуки вибухів.

Підтримати дітей, щоб вони не отримали психологічної травми, повинні дорослі, які знаходяться поруч.

У рамках Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки психологи та педагоги нагадують :



- залишайтеся в укритті;

- майте під рукою тривожний рюкзак, покладіть у нього документи, а також воду, печиво, термос з гарячим напоєм, теплий одяг, павербанк, ліхтарик;

- намагайтеся контролювати власний психологічний стан. Для цього можна виконати кілька дихальних вправ;

- не читайте новини у голос, пам'ятайте: діти сприймають інформацію від дорослих ще й на емоційному рівні;

- виконайте вправи з дитиною, які відволікають та заспокоюють. Почніть з дихальних вправ. Також допоможуть рухливі іграшки (разом з дитиною можна пострибати, помахати руками та ногами — ніби струсити з себе воду тощо);

- відповідайте на запитання дитини спокійно, якщо вона дозволяє — обійміть її.

Якщо дитина відвідує школу, потрібно скласти своєрідний маршрут руху, вибрати укриття, які вона зможе використовувати дорогою у разі сигналу повітряної тривоги.



З дитиною також потрібно проговорити правила мінної безпеки та ситуації, за яких тривога застала її далеко від дому та школи.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, як мають працювати школи під час повітряної тривоги.

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