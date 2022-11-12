У Бучі вбивають патріотичні цінності: пластуни заявили про ліквідацію центру

На фоні приголомшливої та довгоочікуваної новини про деокупацію Херсону, де люди, зберігаючи національну символіку, могли заплатити за це життям, у Бучі спалахнув неочікувано скандал… національного масштабу. Стало відомо, що Київська обласна рада може припинити діяльність Пластового вишкільного центру у Бучі, який функціонує вже три роки. І це без будь-якої комунікації з Пластом, самим центром, громадою. Цим проєктом рішення планується ліквідувати місце розвитку та дозвілля 12 тисяч українських дітей та молоді. Центр, якому сотні батьків, які пережили московський геноцид, довірили своїх дітей для участі в Пластових таборах цього літа. Центр, який самостійно організував гуманітарну допомогу для 8000 бучанців у перші дні після деокупації Київщини…

«Пласт — єдина молодіжна організація, яка в промислових масштабах формує українські патріотичні та християнські цінності у дітей та молоді. Формує ціннісний стрижень, якого не можна навчити, а лише пережити — у мандрівках, таборах, у середовищі відповідальних громадян. Троє працівників центру пішли добровольцями разом із сотнями інших повнолітніх пластунів і пластунок в Сили оборони України. 12 з них полягли з 24 лютого, десятки — поранені», — розповідає історик, головний експерт групи РПР «Молодіжна політика», голова Наглядової ради «Пласт — НСОУ» Юрій Юзич.

За його словами, кілька депутатів на комісії кулуарно вирішили, що думка працівників центру, як і сам Пласт, для області не важливі…

«Що „проканає“, як і по багатьох схожих „рішаловах“. Не вийде!» — попереджає він.

Юрій Юзич розповів, що з херсонського фронту подзвонив командир батальйону спеціального призначення:

«Одного з тих підрозділів, що призначені для штурму Херсона. Комбат цей з дитинства в Пласті. І під його командуванням зараз там не один пластун. Серед них один із «кіборгів"-пластунів. Усі вони живуть на Київщині і діти їхні теж. Прочитавши там, на лінії фронту в херсонських степах, що хочуть ліквідувати Пластовий центр у Бучі, комбат запитав про деталі. Сказав йому, щоб не хвилювався, що в нього є важливіша справа — визволення Херсона. А сам подумав: а за що воюємо? Щоб «важливі люди» (чи, може, «вєжлівиє»?) з обласної ради говорили: «Жодного рішення про молодь без молоді». А на практиці тихцем убивали те, що саме сьогодні найбільше потребує підтримки? Щоб діти, які залишились в Україні, виростали не відповідальними громадянами, а рабами номенклатури?» — питає Юзич.

Він наголосив, що Пласт є не декларантом, а носієм цінностей в молодіжному середовищі.

«Носієм освітньої програми, визнаної законом, яка охоплює дітей усіх вікових груп. Коли дитина виростає змалечку в єдиному демократичному середовищі. В атмосфері, яка почала формуватись ще за особистої участі Івана Франка, пережила дві світові війни, концтабори та кілька хвиль вимушеної еміграції», — нагадав він важливість українського національного скаутингу.

Натомість у Київській облраді запевняють, що реорганізація не вплине на роботу пластового осередку.

Наразі у Київоблраді з міркувань оптимізації бюджету планують об'єднати комунальний заклад Київської обласної ради «Пластовий вишкільний центр» з «Київським обласним молодіжним центром».

Тим часом у «Фейсбуці» розгорілися справжні баталії через ліквідацію центру. Обурені люди залишили вже сотні коментарів. Громада закликає не чіпати заклад та не об'єднувати те, що й так добре працює.

Нагадаємо, у війні з російськими окупантами загинуло немало українців, вихованих Пластом. Зокрема, на Луганщині загинув відомий журналіст Віталій Дерех, в Донецькій області — правнук історика Івана Крип’якевича Артем Димид, який повернувся зі США, щоб боротися за волю України.

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