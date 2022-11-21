Зарплати українців досягли довоєнного рівня та продовжують зростання, але є важливий нюанс

В Україні, незважаючи на військовий стан, який напередодні знову продовжили на 3 місяці, відновилося зростання важливого економічного показника — середньої номінальної зарплати. У жовтні вона зросла у річному вимірі на 3%, зазначили автори дослідження ринку праці в Україні, яке провели начальник Аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов та директор групи дослідників з фінансових ринків Лондонської школи економіки, довірена особа Sense Bank Симеон Дянков.

Результати дослідження оприлюднили у європейському дослідному центрі VoxEU/CEPR.

Автори дослідження, які спиралися на дані зарплатних платежів у 2021−2022 роках, здійснених через Sense Bank, визначили високу волатильність зарплат у перші місяці військового вторгнення, що було зумовлено насамперед зміною ритмічності виплат у приватному секторі у перші дні цієї безпрецедентної кризи. Проте вже влітку середня номінальна зарплата стабілізувалася на рівні середніх показників 2021 року, а у вересні-жовтні 2022 року продемонструвала невелике зростання на 3% до відповідного місяця попереднього року. За підсумками січня-жовтня 2022 року зростання номінальних зарплат склало 5%.

Водночас автори дослідження вказали на значний розкид у динаміці зарплат у приватному та державному секторах економіки. Якщо у першому середні зарплати у перші місяці осені відставали від торішніх на 6%, то в секторі публічних послуг зростання зарплат перевищувало 20% у річному вимірі.

Однак прискорення інфляції однаково впливає на стан реальних зарплат різних категорій українських працівників — загальне скорочення цього показника за підсумками 10 місяців 2022 року оцінено в 11%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому з українців ЮНІСЕФ виплачуватиме додаток до зарплати.

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