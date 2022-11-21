Чому росію досі не вигнали зі всіх міжнародних організацій, — пояснює експостпред в ООН, колишній посол у США та рф Володимир Єльченко

З багатьох організацій росію вже вигнали. І процес триває, зрозуміло, це не так швидко робиться. Є питання юридичні, процедурні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів колишній посол у США та росії Володимир Єльченко.

На його переконання, не останню роль у цьому відіграє психологія деяких країн: вони бояться прецеденту. Деякі країни в ООН думають так: сьогодні ми виженемо росію, потужну ядерну країну, а завтра виженуть нас. Ніхто не бажає створювати такий прецедент. Насправді йде поступова ізоляція Росії. Згадаймо резолюцію Генасамблеї, яка набрала 143 голоси, — це вже понад дві третини.

«Можна уявити собі, гіпотетично, що настане час, коли доречно буде винести рішення і про виключення Росії з ООН. Над цим українська дипломатія вже працює. Якщо сьогодні, наприклад, важко собі уявити, щоб таке рішення набрало дві третини необхідних голосів для ухвалення, Але через деякий час це може бути цілком реально. Далі потрібне рішення Ради безпеки ООН, а там є вето Росії. Тут головна проблема — право вето Росії. Саме так процедура виписана в статуті ООН, при створенні цієї організації» , — вважає Володимир Єльченко.

Водночас дипломат додає, що у 1945 році, коли ООН створювалася, ніхто не міг собі уявити, що одна з цих 5 держав, на яких побудована вся система міжнародної безпеки, у тому числі право вето, сама стане агресором. ООН створювалася саме у протилежних цілях. Коли основний учасник, на якого покладено завдання вести цю боротьбу, сам стає агресором — ніхто не міг передбачити. Думаю, рано чи пізно це прийде. Розуміння, що це потрібно зробити, вже є.

Ще не вироблено механізму, як обійти вето Росії та виключити її з членів ООН, коли для ухвалення такого рішення потрібна згода її самої. Можливо, це буде шлях розпаду Росії і перетворення її на щось інше. Тоді це питання вирішиться саме собою. На жаль, це не скористалося, коли розвалився Радянський Союз. Тоді росія фактично привласнила собі місце радянського союзу, обійшовши всі мислимі та немислимі процедурні моменти. Питання про те, що Росія стане правонаступником колишнього СРСР, ніколи не обговорювалося. Жодних рішень не приймалося, просто взяли та поміняли табличку СРСР у Росії. Політична доцільність перемогла правила та процедури.

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