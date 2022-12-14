Українці останні роки обговорюють питання сплати за транспортування природного газу. Якщо одні справно сплачують рахунки, які отримують за ці послуги, то інші відмовляються, або ж виходять на протести. Бо певні — окремого договору вони не підписували на транспортування. Зрештою, газорозподільні компанії звертаються до служителів Феміди. То ж чи потрібно платити за транспортування газу і чи реально виграти справу у суді, — «ФАКТАМ» розповів адвокат Юрій Андрікевич.

- Оплата за спожитий газ, за електроенергію, за воду, за вивезення сміття і т.д. здійснюється відповідно до укладених договорів між побутовими споживачами та відповідними підприємствами, що надають відповідні послуги чи ресурси. Аналогічно і у випадку із доставкою природного газу — чинним законодавством України чітко передбачено, що між побутовим споживачем та компанією, яка надає послуги з доставки газу, має бути укладений відповідний договір.

Отже, між вами та газорозподільною компанією має бути укладений Договір розподілу природного газу. Ця вимога передбачена Кодексом газорозподільних систем. Варто зазначити, що цей Договір є публічним і споживач не може вносити до нього свої поправки та умови, а може лише приєднатися до нього (або відмовитися від Договору). Договір може бути укладений між вами та газорозподільною компанією в двосторонньому порядку або ж шляхом підписання вами заяви-приєднання до Договору протягом двомісячного строку з дня набрання чинності Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р . Тому якщо ви платите за доставку природного газу без наявності укладеного Договору — відповідний платіж з вашої сторони є добровільним. Але добровільне здійснення такого платежу хоча б один раз може бути визнане як визнання вами вимог газорозподільної компанії та фактом приєднання вас до умов Договору.

За словами адвоката, якщо між вами не був укладений Договір і ви добровільно жодного разу не оплачували виставлений вам рахунок за доставку газу -на його думку, вимоги оплати за доставку природного газу є незаконними.

- А відповідний борг не є боргом, так як ви не маєте обов’язку оплачувати ці послуги, аналогічно як і газорозподільна компанія не має права вимагати від вас сплачувати за доставку газу. Щодо погрози звернення до суду, то суд має відмовити у задоволенні відповідних позовних вимог у зв’язку із відсутністю укладеного Договору.

До речі, я мав у своєму арсеналі справу щодо стягнення боргу за транспортування газу. На свій адвокатський запит я отримав завірені копії цих актів розмежування, у яких у графі «Споживач природного газу або його представник» підписи були виконані не моїм клієнтом (не його рукою). Отже, була імовірність підробки цих актів, а саме: підписів мого клієнта у них. Тому у цій справі я подав клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи, щоб з’ясувати питання належності чи неналежності підписів моєму клієнту та імовірної підробки його підписів у актах розмежування. Суд задовольнив моє клопотання та призначив у даній справі судову почеркознавчу експертизу.

Нагадую, Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін складається із кожним споживачем природного газу. Тому пропоную перевірити наявність у вас таких актів, а якщо вони відсутні — отримати завірену копію цього акту у газорозподільної компанії та перевірити справжність свого підпису на ньому.

Нагадаємо, тарифи на світло можуть злетіти вдвічі: «Укренерго» звернулася із пропозицією до Кабміну.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram