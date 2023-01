У легендарного ірландського танцюриста Майкла Флетлі виявлено агресивну форму раку

Знаменитий ірландський танцюрист Майкл Флетлі днями переніс складну операцію. У 64-річного артиста виявили агресивну форму раку. Друзі та близькі Майкла просять молитися за нього.

Жодних подробиць про хворобу Флетлі поки не повідомляється. У 2006 році він провів кілька місяців у лікарні, де його лікували від раку шкіри.

Флетлі прославився в середині 90-х як один із солістів та хореографів танцювального шоу Riverdance. Завдяки його таланту ірландський танець став популярним у всьому світі. Через деякий час Майкл посварився із продюсерами Riverdance і залишив шоу.

Вже у 1996 році він представив власну програму Lord of the Dance. Потім Флетлі покращив шоу та дав йому нову назву — Feet of Flames.

Майкл тричі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса як найшвидший танцюрист чечітки у світі.

У 1998 році він показав феноменальний результат — 35 ударів ніг на секунду. Після цього Флетлі застрахував свої ноги на 40 мільйонів доларів.

Майкл Флетлі з дружиною та сином у 2015 році

