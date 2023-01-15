У легендарного ірландського танцюриста Майкла Флетлі виявлено агресивну форму раку
Знаменитий ірландський танцюрист Майкл Флетлі днями переніс складну операцію. У 64-річного артиста виявили агресивну форму раку. Друзі та близькі Майкла просять молитися за нього.
Жодних подробиць про хворобу Флетлі поки не повідомляється. У 2006 році він провів кілька місяців у лікарні, де його лікували від раку шкіри.
Флетлі прославився в середині 90-х як один із солістів та хореографів танцювального шоу Riverdance. Завдяки його таланту ірландський танець став популярним у всьому світі. Через деякий час Майкл посварився із продюсерами Riverdance і залишив шоу.
Вже у 1996 році він представив власну програму Lord of the Dance. Потім Флетлі покращив шоу та дав йому нову назву — Feet of Flames.
Майкл тричі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса як найшвидший танцюрист чечітки у світі.
У 1998 році він показав феноменальний результат — 35 ударів ніг на секунду. Після цього Флетлі застрахував свої ноги на 40 мільйонів доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружині президента США Джилл Байден видалили дві ракові пухлини на шкірі.46
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