Перша людина на Місяці Базз Олдрін одружився у свій 93-й день народження

У п'ятницю, 20 січня, легендарний американський астронавт Базз Олдрін оригінально відзначив свій 93-й день народження. Він одружився зі своєю давньою подругою Анкою Фаур. Скромне весілля відбулося у Лос-Анджелесі.

«У мій 93-й день народження я радий повідомити, що моє давнє кохання Анка Фаур і я одружилися. Ми пов'язали себе священними узами шлюбу на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі, і ми схвильовані, як підлітки, що втекли від батьків», — написав Олдрін у Twitter.

Для колишнього астронавта це четвертий шлюб. Базз має трьох дітей від першого шлюбу.

Анка Фаур молодша за Олдріна на 30 років. З 2019 року вона працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Баззу. Обіймає посаду віцепрезидента компанії.

Менше ніж за 12 годин твіт Олдріна зібрав понад 5 млн переглядів. Найпопулярнішим став коментар: «You must be over the Moon!» Його можна перекласти як: «Ви ймовірно на сьомому небі від щастя!»

Жарт справді класний, оскільки Базз Олдрін є першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Це було 20 липня 1969 року. Олдрін входив до складу американської експедиції Apollo-11. Його напарниками були Ніл Армстронг та Майкл Коллінз. На сьогодні Базз — єдиний із цієї знаменитої трійки, хто ще живий. Слід його ноги залишився на поверхні Місяця.

Екіпаж корабля Apollo-11

Армстронг помер у 2012 році. Майкл Коллінз помер у 2021 році.

Олдрін залишив НАСА у 1971 році. Потім очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі Едвардс у Каліфорнії.

Базз є представником Пресвітеріанської церкви. Знаходячись на Місяці, він провів коротке богослужіння.

2002 року Олдрін ледь не потрапив до в'язниці. Відомий конспіролог Барт Сібрел зажадав, щоб Базз заприсягся на Біблії, що справді побував на Місяці. Сібрел стверджував, що висадки не було, все це обман, а кадри місячної прогулянки таємно знімалися в кінопавільйоні.

Олдрін відмовився присягати. Конспіролог публічно назвав його боягузом та брехуном. Колишній астронавт не витримав і вдарив Сібрела у щелепу. Поліція заявила, що потерпілий спровокував Олдріна.

