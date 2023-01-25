На руках матері маленька Віола з села Бузького, що на Миколаївщині, тихо та солодко спить. Дитина, яка побачила світ новорічної ночі, ще не знає, яку боротьбу за життя її та матері вели медики та рятувальники. Першим подробиці цієї драматичної історії оприлюднив на загал начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. «ФАКТАМ» вдалось поспілкуватись із героями цього новорічного дива.

- Пологи почались близько 23-ї години 31 грудня, — розповіла «ФАКТАМ» мати Любов, — а опівночі вдома я народила донечку. Це вже моя сьома дитина. Але ситуація різко ускладнилась, з’явилась загроза сильної післяпологової кровотечі. Першою на допомогу прийшла сільська медична сестра Лілія. Звернулись ми й до «швидкої допомоги».

- Екіпажу екстреної допомоги з нашого райцентру довелось би їхати до села Бузького більше двох годин, — згадує черговий фельдшер Новоодеської станції екстреної медичної допомоги Анатолій Тулученко. — Тому виїхала бригада з Миколаєва. Їм дістатись дещо ближче. Але ця «швидка» застрягла на бездоріжжі. Тож довелось викликати їм на допомогу рятувальників ДСНС.

Паралельно я зв’язався зі своєю досвідченою колегою з місцевої лікарні Тетяною Любенко. Тетяна тримала відеов'язок з сільською медсестрою та породіллею. Консультувала їх. А мені довелось координувати дії медиків, породіллі та рятувальників! Тетяна Григорівна та сільська медсестра дуже фахово спрацювали і «швидка» прибула до Бузького.

Як повідомив «ФАКТАМ» начальник 21-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області Олександр Овчинніков, рятувальники майже дві години добирались до «швидкої», яку витягли з пастки за лічені хвилини.

Рятівник Олександр Овчинніков

Акушерка жіночої консультації Новоодеської багатопрофільної лікарні Тетяна Любенко розповіла «ФАКТАМ», що сімейна медсестра Лілія Сухорська вчасно зробила внутрішньо м'язову профілактику ранньої післяпологової кровотечі, ввівши породіллі спеціальний препарат. У жінки раніше вже були ускладнення при пологах вдома, тому вона тримала цей препарат в холодильнику. Це допомогло врятувати життя жінці та дитині. Але загроза ранньої післяпологової кровотечі зберігалась. Щоб їй запобігти необхідно було негайно відокремити плаценту з тіла породіллі.

- Спершу декілька спроб видалення плаценти були безуспішними, — продовжує Тетяна Любенко. — Слава Богу, у той час було світло та інтернет, тож я у Viber встановила відеозв’язок з медсестою Лілією, залучили до допомоги й чоловіка. Вже з третьої спроби після майже двох годин напружених зусиль медсестрі під моїм керівництвом таки вдалось видалити защемлену плаценту з тіла породіллі. Радості не було меж, наче каміння з душі впало — ми впоралися.

Медична сестра Лілія Сухорська ще до четвертої години ранку була із породіллею та дитиною, очікуючи приїзд бригади екстреної медицини. Жінку та дитину госпіталізували до Миколаївського пологового будинку № 1. Вже без жодних пригод. Загрози їхньому життю не було.

Медики Тетяна Любенко, Анатолій Тулученко, Лілія Сухорська

Зараз ми жартуємо, що породілля може запрошувати мене з Лілею, фельдшера Анатолія Тулученка, бригаду швидкої допомоги та службу надзвичайних ситуацій за хрещених батьків малечі. Усім низький уклін за професіоналізм. Разом ми сила!

- Ще коли я носила дитину під серцем, то старші діти й чоловік жартували, мовляв, найкращий подарунок буде нам усім під новорічну ялиночку, — посміхається Люба. — Дійсно, наврочили. Дитинка позитивна, жвава, весела. Це вже наша загальна улюблениця. Ми назвали її Віолою. І хто з нашої родини візьме її на руки, в того вона й засинає!

Ми переїхали до села, звідки наше батьківське коріння, напередодні повномасштабної війни, виховуємо з чоловіком сімох дітей. Четверо хлопців та три дівчинки. Вік дітей — від 17 років до новонародженої Віоли. Раніше екстремальна ситуація теж була у мене із однією із доньок. Теж народила її вдома. Теж медики надали вчасну допомогу. Я щиро вдячна всім за професіоналізм, доброту, щирість й небайдужість.

Нагадаємо, що у березні минулого року на Миколаївщині вимушено прийняли пологи через відеозв’язок, адже окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі дістатися до лікарні.

На фото у заголовку мама Любов з дитиною, фото з фейсбук-сторінки начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

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