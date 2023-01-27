4 лютого 2023

Чисто єврейська притча. Стара. Мудра. Корисна. Звісно, трохи схожа на анекдот. Але насправді зовсім не кумедна.

Було у жінки три сини. Чоловік давно помер. Жила вона у невеликому будиночку на березі озера. У тому ж будиночку, в якому народилися її діти, що тепер уже осіли у великих містах, там займалися успішним бізнесом і згодом навіть розбагатіли. І ось зібралися одного разу брати для того, щоб вирішити, чим можна було б порадувати стареньку маму.

- Я напишу їй листа про те, що хочу купити для неї великий маєток на морському курорті, — сказав старший брат. — На сорок кімнат! З прилеглим до нього парком.

- А я вже придивився для нашої матусі чудовий автомобіль останньої марки. Їздитиме на ньому, куди тільки захоче, — сказав середній брат.

Але найоригінальнішим усім видався подарунок молодшого брата. Він вирішив подарувати самотній мамі рідкісного папугу, якого спеціально кілька років поспіль навчали Торі. І тепер він з пам'яті читати будь-який розділ зі священного писання.

До речі, дізнавшись про подарунки, старенька й сама зазначила, що присланий молодшим сином птах виявився наймилішим її серцю, що нудьгував за синами. Так вона їм усім написала. Мовляв, великий маєток їй, що звикла обходитися двома маленькими кімнатками, не потрібний зовсім. Дорога шикарна машина і поготів виявилася старенькій ні до чого. Вона давно вже нікуди не виїжджала, та й не було в цьому потреби. «А ось дуже яскрава і криклива курочка, надіслана молодшим синочком, прийшлася в самий раз. З неї вийшов незрівнянний холодець…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.