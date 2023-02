Знову і знову Україна оприлюднює записи прослуханих телефонних розмов. У новому записі кохана російського солдата висловлює свій жах. Служба військової розвідки України опублікувала телефонний запис, на якому чути розмову російського солдата зі своєю дівчиною або дружиною. На записі, який був опублікований на Youtube та в інших місцях, жіночий голос запитує: «Ти і дітей вбивав, Кириле?»

Відповіді ймовірного російського солдата на записі не чути. Жіночий голос, однак, наполягає на своєму запитанні: «Ви сказали: всі», — чути на записі, і: «І що? Ти теж?«

Під час розмови чоловік, якого жінка називає Кирилом, здається, визнає, що вбивав дітей. Принаймні, в кінці опублікованого уривка жінка каже: «Кириле, ти це серйозно? Чому ти мені не сказав? Чому ти не сказав мені, що вбиваєш і дітей? Чому ти мені про це не сказав?«

Також дівчина окупанта міркувала в розмові, що Україні доведеться розплачуватися за військову допомогу від Європи. За її словами, треба буде «віддати якусь частину території».

За оцінками Києва, в Україні зараз воюють понад 420 000 російських солдатів. Це відповідає оцінкам американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW), який у своєму звіті припускає, що російська армія не розгорнула навіть 150 000 мобілізованих військовослужбовців. Поновлення російського наступу очікується в найближчі тижні або місяці.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що російський ворог розпочав наступ у Луганській області.

