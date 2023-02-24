«Коли стався світовий махач, я поїхав брати в ньому участь»: Олекса Бик про 9 років боротьби із російськими окупантами

Олекса Бик — бард, відомий своїми піснями та віршами, навіяними участю в АТО. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в обороні Донецького аеропорту, а нині воює на Бахмутському напрямку. На відео, яке опублікував проєкт «Український Свідок», Олекса Бик — музикант, відомий насамперед авторством та виконанням пісні «Добровольці Божої чоти». Він — ветеран російсько-української війни, в минулому журналіст. Нині воює на Бахмутському напрямку — командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.



«Ворога треба знекровлювати, перемелювати техніку та вигравати час для формування наших нових підрозділів»

Олекса воював на Запоріжжі, боронив Донецький аеропорт. На війні він фактично з 2014 року: був свідком окупації Криму, куди поїхав з друзями, аби підготувати деякі матеріали про злочинні дії рф на півострові. Тоді російські військові, не маючи жодних розпізнавальних знаків, разом з озброєним місцевим ополченням поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом чоловік, саме тоді для нього і почалася війна.

Про бойові дії на Бахмутському напрямку військовий розповідає так: росіяни закидують нашу армію тілами, платять високу ціну за кожен метр фронту, на якому вони просуваються. «Темпи уповільнюються, але просування в них все-таки, — каже Олекса. — На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Мета — зробити із міста місце, яке захищати немає сенсу. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли». Водночас військовий наголошує на тому, що цілі росіян звузились: раніше вони мріяли захопити великі міста — Київ, Харків тощо, а тепер із важкими боями беруть райцентри. «Це свідчить про їхню безпорадність», — зазначає Олекса.

На думку військового, тактика рівняння міст із землею має сенс. Як із цим боротись? «Ворога треба знекровлювати, — каже Олекса. — Перемелювати техніку та вигравати час для формування наших нових підрозділів. Бо вони мають перевагу у всьому: в живій силі, техніці, авіації».

Суть роботи інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, мінувати та розміновувати. «Нас готували подібно до ізраїльських саперно-штурмових підрозділів: прокладати стежку через „зеленку“, аби піхота могла йти безпечним коридором», — зазначає він.

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден «За мужність». Чоловік розповів як це сталося: він вивів свій підрозділ з-під авіанальоту, який помилково влаштував український літак, прийнявши українських військових за ворога — тому що до того дня місцевістю, де знаходився підрозділ Олекси, пересувалися виключно окупанти. Перед авіанальотом Олекса та його побратими ще й отримали «на горіхи» від свого ж танку. На щастя, обійшлося без «двохсотих».

«Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й всі країни, також повинні розуміти, що ми — їхній щит»

На думку ветерана, хід цієї війни може переламати більш інтенсивне постачання західними країнами артилерії. «Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них, — озвучує свою думку військовий. — Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми — їхній щит».

Чоловік вважає, що результати цієї війни для росії будуть катастрофічними. «Вони, результати, будуть відрізнятися лише рівнем кризи, в яку втрапить країна-агресор після свого програшу».

Але після війни на Україну також чекають важкі часи. «Війна — це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти», — підсумовує він свою розповідь.

Нагадаємо, інтерв’ю «ФАКТАМ» військового експерта Романа Світана: «Російська армія видихнулася, залишилася орда. У нас руки втомляться кулемет тримати».

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